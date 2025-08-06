06 Ağustos 2025, Çarşamba
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"Şener Şen Alzheimer oldu" iddiasına fotoğraflı yanıt

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.08.2025 10:03
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Şener Şen Alzheimer oldu iddiasına fotoğraflı yanıt

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden usta sanatçı Şener Şen'in 'Alzheimer' hastalığına yakalandığına dair iddialar sonrası menajerinden açıklama geldi.

Türk sinemasının efsane oyuncularından Şener Şen, geçtiğimiz haziran ayında oyunculuğu bıraktığı yönündeki iddialarla yeniden gündeme gelmişti. Şen, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenen 'Zengin Mutfağı' oyunu sonrası basın mensupları tarafından görüntülenmişti.

Kaynak: AAKaynak: AA

OYUNCULUĞU BIRAKTI MI?

Ünlü isim, "Sahneleri artık bıraktınız mı, yeni bir oyun ya da sinema projesi olacak mı?" sorusu üzerine "Hayır, bitti" demişti.

Usta oyuncu bunun üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Zengin Mutfağı oyunumuz yaklaşık 7 yıldan sonra sona erdi. Başta seyircilerimiz olmak üzere birlikte çalıştığımız, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Genç arkadaşlarım Onay Kaya, Gizem Ergün, Kutay Sandıkçı, U. Arda Başkan'ın oyunun başarısında büyük katkıları oldu. Birlikte çok güzel anılar biriktirdik... Şimdi uzunca bir tatil zamanı… Yeni projelerde buluşmak dileğiyle..." ifadelerini kullanmıştı.

"ALZHEIMER OLDU" İDDİASI

Geçtiğimiz haftalarda oyunculuğu bıraktığı yönündeki iddialarla gündeme gelen Şener Şen'in Alzheimer'a yakalandığı öne sürüldü. Ünlü ismin sevenleri, çıkan haberler karşısında şaşkınlık yaşadı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"SAĞLIĞI GAYET İYİ"

Evinde dinlendiği öğrenilen sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

2. Sayfa'dan yapılan açıklamaya göre; Şen'in ''Sağlığı gayet iyi durumda. Yeni sezon için birçok yapım şirketi ile görüşmeler gerçekleştiriyor ve senaryolar okuyor'' ifadelerini kullanıldı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

MENAJERİ PAYLAŞTI

Menajer Gülden Avşaroğlu, Şener Şen ile yeni bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımlayarak, ''Sağlığı yerinde, keyfimiz şahane! Yalan haberlere itibar etmeyiniz'' notunu düştü.

Paylaşılan karenin ardından usta sanatçının sağlık durumunun gayet iyi olduğu görüldü.

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