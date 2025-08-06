"Şener Şen Alzheimer oldu" iddiasına fotoğraflı yanıt

Kaynak: AA

OYUNCULUĞU BIRAKTI MI?

Ünlü isim, "Sahneleri artık bıraktınız mı, yeni bir oyun ya da sinema projesi olacak mı?" sorusu üzerine "Hayır, bitti" demişti.

Usta oyuncu bunun üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Zengin Mutfağı oyunumuz yaklaşık 7 yıldan sonra sona erdi. Başta seyircilerimiz olmak üzere birlikte çalıştığımız, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Genç arkadaşlarım Onay Kaya, Gizem Ergün, Kutay Sandıkçı, U. Arda Başkan'ın oyunun başarısında büyük katkıları oldu. Birlikte çok güzel anılar biriktirdik... Şimdi uzunca bir tatil zamanı… Yeni projelerde buluşmak dileğiyle..." ifadelerini kullanmıştı.

"ALZHEIMER OLDU" İDDİASI

Geçtiğimiz haftalarda oyunculuğu bıraktığı yönündeki iddialarla gündeme gelen Şener Şen'in Alzheimer'a yakalandığı öne sürüldü. Ünlü ismin sevenleri, çıkan haberler karşısında şaşkınlık yaşadı.