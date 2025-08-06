Sitare Akbaş hamile mi? Cengiz Orhonlu’nun eşinden açıklama

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''GERÇEKTEN YOK''

Magazin Burada mikrofonuna konuşan Akbaş; hamilelik haberleriyle ilgili "Benim üstümden ilerledi hamile falan diye yazıldığı için ben cevap verebilir miyim? Şöyle, öyle de olabilirdi. Bu böyle bir kararla da evlenebilirdik ama inanın öyle bir şey yok. Olunca da alnımızın akıyla, göğsümüzü gere gere söyleriz ama gerçekten yok" ifadelerini kullandı.