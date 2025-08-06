Sitare Akbaş hamile mi? Cengiz Orhonlu'nun eşinden açıklama
'Akasya Durağı' dizisinde canlandırdığı Zeyno karakteriyle tanınan oyuncu Sitare Akbaş, meslektaşı Cengiz Orhonlu ile hayatını birleştirdi. Son olarak Jennifer Lopez konserinde görüntülenen oyuncu, 'hamile olduğu için evlendi' iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu.
'Akasya Durağı' dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Sitare Akbaş, Kamuran Akkor'un torunu, müzisyen ve oyuncu Cengiz Orhonlu ile dünyaevine girdi.
"14 YILDIR ÇOK YAKIN ARKADAŞIZ"
Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen sürpriz nikah öncesi, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çiftten kafa karıştıran açıklama gelmişti. Sitare Akbaş yaptığı açıklamada 14 yıllık arkadaş olduklarını ve bir ay önce evlenmeye karar verdiklerini açıklamıştı.
Güzel oyuncu yaptığı açıklamada, "Cengiz ile biz 14 yıldır çok yakın arkadaşız ve çok eski arkadaşız. Hayat bize böyle bir sürpriz yaptı bir ay önce evlenmeye karar verdik. Bu karar bizce acele değil ama herkes çok şaşırdı, biz çok mutluyuz." ifadelerini kullanmıştı.
SİTARE AKBAŞ HAMİLE Mİ?
Düğün sonrası ise ünlü çift hakkında "bebek" iddiası ortaya atılmıştı. Ünlü çift, geçtiğimiz gün, Jennifer Lopez konserinde görüntülendi. Sitare Akbaş, "hamile olduğu için evlendi" iddialarına ilk kez yanıt verdi.
''GERÇEKTEN YOK''
Magazin Burada mikrofonuna konuşan Akbaş; hamilelik haberleriyle ilgili "Benim üstümden ilerledi hamile falan diye yazıldığı için ben cevap verebilir miyim? Şöyle, öyle de olabilirdi. Bu böyle bir kararla da evlenebilirdik ama inanın öyle bir şey yok. Olunca da alnımızın akıyla, göğsümüzü gere gere söyleriz ama gerçekten yok" ifadelerini kullandı.
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