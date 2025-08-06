Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy kafaları karıştırdı! Boşanma iddiası...

"Savaşçı" dizisinde başlayan aşklarını 2022 yılında evlilikle taçlandıran Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy çifti, 21 Mayıs 2023 tarihinde dünyaya gelen kızları Mira Milena ile ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: Instagram

Sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelen çift, bu kez de "boşanma" iddialarıyla konuşulmaya başladı.