Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy kafaları karıştırdı! Boşanma iddiası...
Magazin dünyasının örnek çiftlerinden Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, 'boşanma' dedikodularının ardından sosyal medyada peş peşe paylaşımlarda bulundu.
"Savaşçı" dizisinde başlayan aşklarını 2022 yılında evlilikle taçlandıran Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy çifti, 21 Mayıs 2023 tarihinde dünyaya gelen kızları Mira Milena ile ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelen çift, bu kez de "boşanma" iddialarıyla konuşulmaya başladı.
Birbirlerini takipten çıkıp tekrar takibe alan çiftten, hızla yayınlan dedikodular sonrası, peş peşe paylaşımlar geldi.
Yakışıklı oyuncu, Instagram hesabından eşi ve çocuğunun olduğu fotoğrafı ''Şükür sebebim ailem'' notuyla yayınladı. Atiksoy da kalp emojisiyle aile pozunu paylaştı.
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