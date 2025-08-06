81 yaşına giren Orhan Gencebay'a özel kutlama
Arabesk müziğin sevilen ismi Orhan Gencebay bu yıl da geleneği bozmadı. Usta sanatçı, 81. yaş gününü Bodrum'da dostlarıyla birlikte kutladı.
Usta sanatçı Orhan Gencebay, doğum gününü son yıllarda olduğu gibi yine Bodrum'da kutladı.
81 YAŞINA BASTI
Sanatçının yakın dostu Özcan Sezer'in organize ettiği partiye Gencebay'ın eşi Sevim Emre ve torunu Efe Gencebay da katıldı.
Sabah'ın haberine göre; Sezer'in teknesinde pasta kesilen kutlamada, eğlenceli anlar yaşandı.
Gün boyu süren kutlamada, tekneyle Bodrum turu da yapıldı. 81 yaşına basan Gencebay, doğum gününü organize eden Sezer'e teşekkür etti.
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