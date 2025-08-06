06 Ağustos 2025, Çarşamba
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81 yaşına giren Orhan Gencebay'a özel kutlama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.08.2025 08:49 Güncelleme: 06.08.2025 08:49
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81 yaşına giren Orhan Gencebay’a özel kutlama

Arabesk müziğin sevilen ismi Orhan Gencebay bu yıl da geleneği bozmadı. Usta sanatçı, 81. yaş gününü Bodrum'da dostlarıyla birlikte kutladı.

Usta sanatçı Orhan Gencebay, doğum gününü son yıllarda olduğu gibi yine Bodrum'da kutladı.

Kaynak: SabahKaynak: Sabah

81 YAŞINA BASTI

Sanatçının yakın dostu Özcan Sezer'in organize ettiği partiye Gencebay'ın eşi Sevim Emre ve torunu Efe Gencebay da katıldı.

Kaynak: SabahKaynak: Sabah

Sabah'ın haberine göre; Sezer'in teknesinde pasta kesilen kutlamada, eğlenceli anlar yaşandı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Gün boyu süren kutlamada, tekneyle Bodrum turu da yapıldı. 81 yaşına basan Gencebay, doğum gününü organize eden Sezer'e teşekkür etti.

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