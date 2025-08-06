Jennifer Lopez İstanbul'da fırtına gibi esti
Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Festival Park Yenikapı’da sahne alan yıldız isim, konserin açılışını hit parçası 'On The Floor' ile yaptı.
Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, özel performansıyla İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.
Festival Park Yenikapı'da "On The Floor" parçasıyla açılışı yapan Lopez, albümünden eserlerin yanı sıra sevilen şarkılarını da seslendirdi.
Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi organizasyonunda düzenlenen İstanbul Festivali'nde sahne alan Lopez, İstanbullu hayranlarını selamlayarak, "İstanbul'da olduğuma inanamıyorum. Çok uzun zaman oldu, burada sizinle olmak harika." dedi.
Konseri dinlemeye gelen İstanbullu hayranlarında minnettar olduğunu belirten ve dinleyicilerden şarkılara eşlik etmelerini isteyen ABD'li şarkıcı, "Burada olduğum için çok mutluyum. Çok teşekkürler. İyi vakit geçiriyor muyuz? İyi zaman geçirmeye hazır mısınız? Benimle beraber şarkı söyleyecek misiniz?" ifadelerini kullandı.
Aralarında sanat, sinema ve müzik dünyasından pek çok tanınan kişinin de bulunduğu binlerce müziksever, konserde Lopez'in şarkılarına eşlik etti.
İstanbul Festivali, 17 Ağustos'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek. Gastronomi alanında atıştırmalıklardan geleneksel tatlara, dünya mutfağından sokak lezzetlerine kadar geniş bir seçkinin bulunduğu festival alanında, ziyaretçiler FIBA standartlarında basketbol ve espor turnuvaları, RopeLand, dikey rüzgar tüneli ve lunapark gibi eğlence imkanlarından yararlanabiliyor.
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