Jennifer Lopez İstanbul’da fırtına gibi esti

Kaynak: AA



İstanbul Festivali, 17 Ağustos'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek. Gastronomi alanında atıştırmalıklardan geleneksel tatlara, dünya mutfağından sokak lezzetlerine kadar geniş bir seçkinin bulunduğu festival alanında, ziyaretçiler FIBA standartlarında basketbol ve espor turnuvaları, RopeLand, dikey rüzgar tüneli ve lunapark gibi eğlence imkanlarından yararlanabiliyor.