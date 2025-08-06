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Selami Şahin sevenlerini korkuttu! İşte sağlık durumu...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.08.2025 08:57 Güncelleme: 06.08.2025 10:12
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Selami Şahin sevenlerini korkuttu! İşte sağlık durumu...

Türk müziğinin efsane ismi Selami Şahin, yaz tatilini geçirdiği Çeşme’de talihsiz bir kaza geçirerek hastaneye kaldırıldı.

"Alışmak Sevmekten Zor", "Ben Sevdalı Sen Belalı", "Eskimeyen Dost", "Gitme Sana Muhtacım" ve "Özledim" gibi birçok unutulmaz esere imza atan Selami Şahin şimdilerde sezonun keyfini sürmek için Çeşme'de bulunuyordu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Edinilen bilgilere göre, Şahin, dengesini kaybederek yere düştü ve sağ kolunu incitti. Kazanın ardından acil olarak hastaneye kaldırılan sanatçıya ilk müdahale yapıldı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

2013 yılında katıldığı Miss Eurovision Türkiye yarışmasında birincilik elde eden Derya Erdem, hastanede Şahin'le karşılaşıp fotoğraf çekindi.

Erdem; 'Çeşme'de hastanede Selami papamla karşılaştık. Düşmüş ve sağ kolunu incitmiş. Röntgen çektik bakmak için. Acil şifalar, çok geçmiş olsun.' ifadelerini kullandı.

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