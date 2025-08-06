Selami Şahin sevenlerini korkuttu! İşte sağlık durumu...

"Alışmak Sevmekten Zor", "Ben Sevdalı Sen Belalı", "Eskimeyen Dost", "Gitme Sana Muhtacım" ve "Özledim" gibi birçok unutulmaz esere imza atan Selami Şahin şimdilerde sezonun keyfini sürmek için Çeşme'de bulunuyordu.