Nebahat Çehre'nin "Filiz Akın" paylaşımı duygulandırdı
Aşk-ı Memnu dizisinde 'Firdevs' karakteriyle hafızalarımıza kazınan Nebahat Çehre, 5 ay önce aramızdan ayrılan ünlü sanatçı Filiz Akın'ı sosyal medya hesabından andı. Çehre'nin paylaşımı takipçilerini duygulandırdı.
Oyunculuk kariyerinin yanı sıra güzelliği ve zarafetiyle gönüllerde taht kuran usta oyuncu Filiz Akın, 21 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti. 82 yaşında hayatını kaybeden Filiz Akın, aynı gün Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ünlü sanatçının oğlu İlker İnanoğlu, acı haber sonrası ''Bu dünyaca beni en çok seven insan, Yumurcak filmlerindeki partnerim, her şeyim... Asaletin, zarafetin, kibarlığın, merhametin ve tabii ki olağanüstü güzelliğinle ülkemizin insanlarının kalbinde taht kurdun, kraliçe oldun. Sana veda etmek çok zor çünkü artık yalnız kalıyorum...Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun. Torunun Alec'in dediği gibi; Cennetteki en uzun ağacın altında buluşuyoruz. Orada bekle bizi.'' sözleriyle ilk paylaşımını yapmıştı.
Nebahat Çehre, hayatını kaybeden yakın dostu sanatçı Filiz Akın'a ''Elim de kalbim de yazmaya veda etmeye dayanamıyor. Güle güle güzeller güzeli arkadaşım. Seni seviyorum'' sözleriyle veda etmişti.
"GÖZLERİM YAŞLAR İÇİNDE KALDI"
Ünlü sanatçı, vefat eden Filiz Akın'ı yeni bir paylaşımla andı. Çehre; mesajında ''Canım Filiz, Instagram önüme çıkardı yorumunu, gözlerim yaşlar içinde kaldı. Seni tanımış olmak, seninle arkadaş olmak, seninle dost olmak ne büyük mutluluktu... Yerin hiç dolmayacak. Yattığın yer ışıkla dolsun. Seni çok özlüyoruz'' ifadelerini kullandı.
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