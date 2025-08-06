Nebahat Çehre'nin "Filiz Akın" paylaşımı duygulandırdı

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra güzelliği ve zarafetiyle gönüllerde taht kuran usta oyuncu Filiz Akın, 21 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti. 82 yaşında hayatını kaybeden Filiz Akın, aynı gün Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ünlü sanatçının oğlu İlker İnanoğlu, acı haber sonrası ''Bu dünyaca beni en çok seven insan, Yumurcak filmlerindeki partnerim, her şeyim... Asaletin, zarafetin, kibarlığın, merhametin ve tabii ki olağanüstü güzelliğinle ülkemizin insanlarının kalbinde taht kurdun, kraliçe oldun. Sana veda etmek çok zor çünkü artık yalnız kalıyorum...Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun. Torunun Alec'in dediği gibi; Cennetteki en uzun ağacın altında buluşuyoruz. Orada bekle bizi.'' sözleriyle ilk paylaşımını yapmıştı.

Kaynak: Instagram