Aşk-ı Memnu'nun Matmazel'i 61 yaşına girdi! Oğlu Hira'dan duygusal sözler...
'Aşk-ı Memnu' dizisinde Matmazel karakteriyle hafızalara kazınan Zerrin Tekindor'un oğlu Hira Tekindor, annesinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.
'Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı "Matmazel" karakteriyle hafızalara kazınan Zerrin Tekindor, 5 Ağustos'ta 61 yaşına bastı.
Tekindor'un meslektaşı Çetin Tekindor'dan dünyaya gelen oğlu Hira Tekindor, annesinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
"İYİ Kİ DOĞDUN ANNE"
Londra'da yaşayan Hira Tekindor, annesiyle birlikte yer aldığı fotoğrafı "İyi ki doğdun anne! Seni seviyorum" notuyla paylaştı.
Zerrin Tekindor, kendisi gibi oyuncu ve tiyatrocu olan Çetin Tekindor ile 1987'de hayatını birleştirdi. İkili 1999 yılında ise yollarını ayırma kararı aldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Minnettar olmayan 3 burç! Vefa duygusundan yoksun olurlar
- Bilim insanları karıncalara kafein içirdi, bakın ne oldu!
- Optik illüzyon testi: Sadece Einstein'ın kuzeni olanlar aradaki 3 farklı bulabiliyor
- 6 Ağustos akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? Benzin ve motorine zam, indirim var mı?
- Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Boğucu sıcak günler kaç gün sürecek? Eyyam-ı Bahur ne demek?
- Yeni bir dünya keşfedildi: Kepler-725c nedir, yaşam imkanı var mı?
- Halit Yukay kimdir, kaç yaşında, evli mi? Mazu Yachts'ın sahibi Halit Yukay'a ne oldu, bulundu mu?
- Kızılay personel alımı ilanları 2025: Hangi pozisyonlarda alımlar yapılacak? Başvuru şartları neler?
- THY binlerce personel alımı yapacak: Pozisyonlar ve şartlar açıklandı! Kabin memuru, Pilot, Dispeçer
- Altın yatırımcısı dikkat: Faruk Erdem A Haber'de rakam verdi! O tarihte Gram 5.000 TL sınırına...
- Evde yokken klima kullanımı nasıl olmalı? Bu yöntem elektrik faturasında tasarruf sağlıyor
- Uçaklarda powerbank yasaklandı mı, neden? Uçuş sırasında powerbank (taşınabilir şarj cihazı) kullanabilir miyim?