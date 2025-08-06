06 Ağustos 2025, Çarşamba
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Aşk-ı Memnu'nun Matmazel'i 61 yaşına girdi! Oğlu Hira'dan duygusal sözler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.08.2025 15:46 Güncelleme: 06.08.2025 15:53
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Aşk-ı Memnu’nun Matmazel’i 61 yaşına girdi! Oğlu Hira’dan duygusal sözler...

'Aşk-ı Memnu' dizisinde Matmazel karakteriyle hafızalara kazınan Zerrin Tekindor'un oğlu Hira Tekindor, annesinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

'Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı "Matmazel" karakteriyle hafızalara kazınan Zerrin Tekindor, 5 Ağustos'ta 61 yaşına bastı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Tekindor'un meslektaşı Çetin Tekindor'dan dünyaya gelen oğlu Hira Tekindor, annesinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"İYİ Kİ DOĞDUN ANNE"

Londra'da yaşayan Hira Tekindor, annesiyle birlikte yer aldığı fotoğrafı "İyi ki doğdun anne! Seni seviyorum" notuyla paylaştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Zerrin Tekindor, kendisi gibi oyuncu ve tiyatrocu olan Çetin Tekindor ile 1987'de hayatını birleştirdi. İkili 1999 yılında ise yollarını ayırma kararı aldı.

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