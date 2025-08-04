Kurtlar Vadisi'nin Kılıç Bey'i Atilla Olgaç'ın son hali gündem oldu
Kurtlar Vadisi'nde 'Kılıç Bey', Hayat Bilgisi'nde ise 'Hidayet Hoca' karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Attila Olgaç, yıllar içindeki değişimiyle ağızları açık bırakıyor.
Türk televizyon tarihine damga vuran "Kurtlar Vadisi" dizisi yıllar geçse de hafızalardan silinmiyor.
Dizideki karakterler ve onlara hayat veren oyuncular, zaman zaman gündeme gelerek nostalji rüzgarı estiriyor.
O karakterlerden biri de Mehmet Karahanlı'nın sağ kolu ve Kurtlar Konseyi'nin güçlü üyelerinden biri olan Kılıç Bey…
EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR
Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Olgaç, geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda kızıyla görüntülenmişti.
Kurtlar Vadisi'nin hala konuşulmasıyla ilgili yorum yapan Olgaç, "İnsanlar nasıl benimsedi bilmiyorum. 20 sene geçti sadece burada değil yurt dışında bile Türkler gelip fotoğraf çektiriyor. Gençler geliyor fotoğraf çektirmeye... Ben, 'Siz yoktunuz o dönem' diyorum. CD'den izlediklerini söylüyorlar. Onun üstüne bir dizi çıkamaz ve gelemez. Onun için insanlar ondan kurtulamıyor. Bizde kurtulamıyoruz. Halen herkes Kılıç diyor. Aslında aynı kanalda bir gün arayla dört sene 'Kurtlar Vadisi' ertesi gün 'Hayat Bilgisi'nde yer aldım. İki dizinin seyircisi ayrıydı" dedi.
Ekranlara döneceğini müjdeleyen usta oyuncu, yeni projesinden "Yakında 'Kızgın Topraklar' dizisi başlayacak. Ürgüp'te çekeceğiz" sözleriyle bahsetti.
Snob Magazin'in haberine göre; Atilla Olgaç, beyazlayan saç ve sakallarıyla görenleri şaşırttı.
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