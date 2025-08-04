Yine mahkemelik oldular! Özcan Deniz’den sahnede olay sözler...

Kaynak: Instagram

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Ercan Deniz de, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtirken; "Senaryo yazmayın, insanlar bu kaostan bıktı" demişti.

Kaynak: Sosyal medya

KARŞILIKLI KORUNMA TALEBİ

Abi-kardeş arasındaki hukuki süreç yeni bir boyut kazandı. Bu sözlerin ardından, her iki taraf da mahkemeye başvurarak karşılıklı korunma talebinde bulundu. Hürriyet'İn haberine göre; Mahkeme, tarafların birbirine yaklaşmasını ve iletişim kurmasını yasakladı.