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Yine mahkemelik oldular! Özcan Deniz'den sahnede olay sözler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.08.2025 09:43
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Yine mahkemelik oldular! Özcan Deniz’den sahnede olay sözler...

Özcan Deniz ile eskiden menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz arasındaki gerilim yeni bir boyut kazandı. Abi-kardeş bir kez daha mahkemelik olurken, Deniz’in Kıbrıs’taki konserinde ailesine yönelik yaptığı sert göndermeler dikkat çekti.

Ünlü sanatçı Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasındaki gerginlik, her geçen gün daha da büyüyor...

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

İddiaya göre Ercan Deniz'in, kardeşi Özcan Deniz ve ailesine yönelik ölüm tehditlerinde bulunduğu öne sürülmüştü.

ÖLÜMDE TEHDİT ETTİ

Sanatçı, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sen şu an çocuğumu babasız, kimsesiz, sefalet içinde bırakacak kötülükler peşindesin. Sen o masumun ahından kurtulamazsın. Bunlar için verdiğim her mücadele uğruna ölmek bir şereftir."

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Ercan Deniz de, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtirken; "Senaryo yazmayın, insanlar bu kaostan bıktı" demişti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

KARŞILIKLI KORUNMA TALEBİ

Abi-kardeş arasındaki hukuki süreç yeni bir boyut kazandı. Bu sözlerin ardından, her iki taraf da mahkemeye başvurarak karşılıklı korunma talebinde bulundu. Hürriyet'İn haberine göre; Mahkeme, tarafların birbirine yaklaşmasını ve iletişim kurmasını yasakladı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"İNSAN EN ÇOK YAKINIYLA SINANIR"

Öte yandan Özcan Deniz, Kıbrıs'ta verdiği konserde, dikkat çeken sözler sarf etti. Ünlü isim, ağabeyi ile olan sorununa ilişkin olarak; "insan, en çok yakınıyla sınanır. Destek beklerken köstek olduklarını görüyorsun. İşte o can yakar" dedi.

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