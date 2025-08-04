1 önce karar vermişler! Sitare Akbaş ile Cengiz Orhonlu böyle evlendi

Kaynak: Instagram

"CENGİZ'LE 14 YILLIK ARKADAŞIZ"

2. Sayfa'nın haberine göre; nikah sonrası magazin muhabirleriyle sohbet eden ünlü çiftten Sitare Akbaş, "Cengiz'le biz 14 yıllık arkadaşız ve çok eski arkadaşız. Hayat bize böyle bir sürpriz yaptı.

Kaynak: Instagram

"1 AY ÖNCE KARAR VERDİK"

Bir ay önce evlenmeye karar verdik. Birbirimizi iyisiyle kötüsüyle tanıdığımızı düşündüğümüz için de bu karar bizce acele değil ama herkes çok şaşırdı. Böyle güzel değişik bir hikaye hediye etti hayat bize, çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.