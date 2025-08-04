04 Ağustos 2025, Pazartesi
Haberler Magazin Haberleri 1 önce karar vermişler! Sitare Akbaş ile Cengiz Orhonlu böyle evlendi

1 önce karar vermişler! Sitare Akbaş ile Cengiz Orhonlu böyle evlendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.08.2025 09:19
ABONE OL
1 önce karar vermişler! Sitare Akbaş ile Cengiz Orhonlu böyle evlendi

Bir döneme damgasını vuran 'Akasya Durağı' dizisiyle tanınan başarılı oyuncu Sitare Akbaş, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Cengiz Orhonlu ile hayatını birleştirdi. Düğün karelereliyle sosyal medyaya damga vuran ünlü çift, yaptıkları açıklamalarla da çok konuşuldu.

Akasya Durağı dizisiyle şöhreti yakalayan Sitare Akbaş, gönlünü Kamuran Akkor'un torunu, müzisyen ve oyuncu Cengiz Orhonlu'ya kaptırmıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

EVLENDİLER

Kısa bir süre önce nişanlandıklarını duyuran ünlü çift, 3 Ağustos tarihinde mutluluğa "evet" dedi. Birçok ünlü ismin katıldığı nikah töreninden kareler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

KARŞILIKLI OYNADILAR

Öte yandan Cengiz Orhonlu, düğün töreninden saatler önce müstakbel eşinin evine gitti. Ardından bando takımı eşliğinde karşılıklı oynayan ünlü çiftin mutlu anları büyük ilgi gördü.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"DÜĞÜNÜMÜZ VAR"

Ünlü oyuncu beyaz sade bir elbise tercih ederken, "O Kız" dizisiyle tanınan Cengiz Orhonlu da siyah takım elbise giydi. "Düğünümüz var" notuyla paylaşılan kare kısa sürede gündem oldu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"CENGİZ'LE 14 YILLIK ARKADAŞIZ"

2. Sayfa'nın haberine göre; nikah sonrası magazin muhabirleriyle sohbet eden ünlü çiftten Sitare Akbaş, "Cengiz'le biz 14 yıllık arkadaşız ve çok eski arkadaşız. Hayat bize böyle bir sürpriz yaptı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"1 AY ÖNCE KARAR VERDİK"

Bir ay önce evlenmeye karar verdik. Birbirimizi iyisiyle kötüsüyle tanıdığımızı düşündüğümüz için de bu karar bizce acele değil ama herkes çok şaşırdı. Böyle güzel değişik bir hikaye hediye etti hayat bize, çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

CENGİZ ORHONLU KİMDİR?

Usta sanatçı Kamuran Akkor'un torunu olan Cengiz Orhonlu, 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Orhonlu, birçok tiyatro oyununda yer aldı. O Kız dizisiyle tanınan ünlü isim, sonrasında farklı projelerde de boy gösterdi. Orhonlu aynı zamanda müzisyen kimliğiyle de biliniyor.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör