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Evliliği iptal edilmişti! Emine Alangoya'dan İpek Kıraç'ı şoke eden hamle

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.08.2025 10:14
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Evliliği iptal edilmişti! Emine Alangoya’dan İpek Kıraç’ı şoke eden hamle

Ünlü iş insanı İnan Kıraç ile evliliği iptal edilen Emine Alangoya, Kıraç’ın kızı İpek Kıraç ve iki vasi avukat hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç ile evliliği iptal edilen Emine Alangoya arasında süregelen hukuk mücadelesi her geçen gün yeni gelişmelerle gündeme geliyor...

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

ALANGOYA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

HSK'nın evliliğin iptali davası ve devamında verilen vesayet kararlarına yönelik iddialarla ilgili inceleme başlatması sonrası Alangoya'nın İpek Kıraç ve iki vasi avukat hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

İnan Kıraç'ın (88), 2024 yılının Aralık ayında Emine Alangoya (75) ile evlenmesine, kızı İpek Kıraç karşı çıkmış ve babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek mahkemeye başvurmuştu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

EVLİLİK İPTAL EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu'ndan (ATK) alınan raporda İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve kendisine vasi tayin edilmesi gerektiği belirtilmişti. Bu gelişmelerin ardından İnan Kıraç'a 2 avukat vasi olarak atanmıştı.

ATK, bu raporunun ardından ise İstanbul Anadolu 18'inci Aile Ma hkemesi 18 Temmuz'da İnan Kıraç'ın Emine Alangoya ile evliliğinin iptaline karar vermişti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Mahkemenin evliliğin iptaline karar vermeden tam 18 gün önce 30 Haziran'da Emine Alangoya'nın, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na İpek Kıraç ve İnan Kıraç'a vasi olarak atanan avukatlar Atakan Yılmaz ve Mert Öztekin hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Alangoya, suç duyurusu dilekçesinde 3 isme, 'suç işlemek için örgüt kurmak ve yönetmek', 'örgüt adına suç işlemek', 'evrakta sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'vasilik görevini suiistimal suretiyle görevi kötüye kullanmak' gibi suçlamalar yöneltti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Suç duyurusu dilekçesinde özetle şunlara yer verildi:

"İnan Kıraç'ın vesayet altına alınması, mal varlığına el koymak için kurulan bir örgüt faaliyetidir. Vasi olarak, bu konuda daha önce hiçbir deneyim ve tecrübeleri olmayan şüpheliler Atakan Yılmaz ve Mert Öztekin her biri aylık 1 milyon 650 bin TL maaşla vasi olarak tayin ettirilmiştir. İpek Kıraç, bu vasileri de kendi kontrolüne almıştır."

"MAL VARLIKLARI ARAŞTIRILSIN"

Dilekçenin devamımda, İnan Kıraç'ın ATK dışında tarafsız ve bağımsız bir uzman heyet tarafından bizzat muayenesinin yapılması ve nörolojik bir yetersizliğinin olup olmadığının tespit edilmesi talep edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Alangoya ile görüşebilmesinin sağlanması, İpek Kıraç'ın İnan Kıraç'a yaklaşmasının engellenmesi, şüphelilerin malvarlıklarının araştırılması ve tedbir konması, tarafsız vasilerin atanması istendi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

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