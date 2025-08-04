Evliliği iptal edilmişti! Emine Alangoya’dan İpek Kıraç’ı şoke eden hamle

Suç duyurusu dilekçesinde özetle şunlara yer verildi:



"İnan Kıraç'ın vesayet altına alınması, mal varlığına el koymak için kurulan bir örgüt faaliyetidir. Vasi olarak, bu konuda daha önce hiçbir deneyim ve tecrübeleri olmayan şüpheliler Atakan Yılmaz ve Mert Öztekin her biri aylık 1 milyon 650 bin TL maaşla vasi olarak tayin ettirilmiştir. İpek Kıraç, bu vasileri de kendi kontrolüne almıştır."

"MAL VARLIKLARI ARAŞTIRILSIN"

Dilekçenin devamımda, İnan Kıraç'ın ATK dışında tarafsız ve bağımsız bir uzman heyet tarafından bizzat muayenesinin yapılması ve nörolojik bir yetersizliğinin olup olmadığının tespit edilmesi talep edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Alangoya ile görüşebilmesinin sağlanması, İpek Kıraç'ın İnan Kıraç'a yaklaşmasının engellenmesi, şüphelilerin malvarlıklarının araştırılması ve tedbir konması, tarafsız vasilerin atanması istendi.

Kaynak: Sosyal medya