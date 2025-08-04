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"Öptüm Seni Şeker" ile hafızalara kazınan Bora Gencer ölümden döndü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.08.2025 15:21 Güncelleme: 04.08.2025 17:11
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Öptüm Seni Şeker ile hafızalara kazınan Bora Gencer ölümden döndü!

90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Bora Gencer'den gelen haber sevenlerini korkuttu. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından trafik kazası geçirdiğini duyurdu.

1990'lı yıllarda 'Öptüm Seni Şeker' adlı hit şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Bora Gencer, dün akşam saatlerinde ölümden döndü.

Kaynak: A Haber arşivKaynak: A Haber arşiv

Ünlü şarkıcı, yaşadığı korkunç kazayı, hastaneden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Kaynak: A Haber arşivKaynak: A Haber arşiv

TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Gencer, "Sabah şarkı söyledim. Şimdi ise büyük bir trafik kazasından sağ salim çıktım" dedi.

Kaynak: A Haber arşivKaynak: A Haber arşiv

Takipçileri geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, sanatçının sağlık durumunun iyi olması sevenlerinin yüreklerine su serpti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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