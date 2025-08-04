Milyon beğeni aldı: İşte Hailey Bieber'in minik oğlu...
Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile evli olan Hailey Bieber, geçtiğimiz yıl ağustos ayında ilk kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Bieber, Instagram hesabından oğlunun son halini paylaşarak sosyal medyada büyük ses getirdi.
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin, 2018 yılında dünyaevine girmişti. Özel hayatları yakında takip edilen çiftten geçtiğimiz yıl sevindirici bir haber gelmişti.
2024 Mayıs ayında bebek beklediklerini duyuran çift, ağustos ayında oğullarına kavuşmuştu. Ünlü çift, bebeklerine "Jack Blues" ismini vermişti.
Bir dönem evliliklerinde sorun yaşadıkları iddia edilen Hailey Bieber ilişkisine devam etme kararı almıştı.
MİLYON BEĞENİ ALAN FOTOĞRAF
Bebeğini gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden 28 yaşındaki model, oğlunun yüzünü göstermeyi yine tercih etmedi.
Instagram'dan paylaşım yapan ünlü mankenin bu fotoğrafları bir buçuk milyondan fazla beğeni aldı.
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