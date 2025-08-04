04 Ağustos 2025, Pazartesi
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NBA yıldızından Antalya’da unutulmaz DJ performansı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 04.08.2025 16:02
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NBA yıldızından Antalya’da unutulmaz DJ performansı

'DJ Diesel' adıyla bilinen efsane basketbolcu Shaquille O'Neal, Antalya'nın Serik ilçesinde hayranlarıyla buluştu.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Otel sahnesinde 2 Ağustos akşamı NBA'in en büyük efsanelerinden biri olan Shaquille O'Neal, DJ performansı sergiledi.

Kaynak: DHAKaynak: DHA

Basketbol sahalarından sonra elektronik müzik sahnesinde de devleşen Shaquille O'Neal, 'DJ Diesel' sahne adıyla enerjisi yüksek dubstep ve trap setleriyle hayranlarıyla buluştu.

Tomorrowland, EDC Las Vegas ve Lollapalooza gibi dünyanın önde gelen festivallerinde sergilediği yüksek enerjili setlerle büyük beğeni toplayan Shaquille O'Neal, her setinde izleyicilere müzik fırtınası yaşattı.

Kaynak: DHAKaynak: DHA

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