Koreli fenomen Chaby Han ve Gülce Elibol boşanıyor!
Survivor 2023 sezonunda fenomenler kadrosunda yarışan Koreli Chaby Han ve Gülce Elibol boşanıyor. Elibol, Instagram hesabından şoke eden açıklamalarda bulundu.
Türkiye'ye 15 yaşında gelen daha sonra sosyal medya fenomeni olan Chaby Han, 15 Mayıs 2022 tarihinde Gülce Elibol ile nikah masasına oturmuştu.
ŞOKE EDEN SUÇLAMALAR
Ancak çift, 3 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Elibol ise sosyal medya hesabından adeta ateş püskürdü ve birçok suçlamada bulundu. İşte o açıklamalar:
"Her şeyi twit atan adam, boşama sürecimizi dile bile getiremedi. Üstüne utanmadan yaşananlara yine yalanlarıyla alay etti. Çöküş evresine girmiş kişilik bozukluğunu, evliliğimizi ihanetle gözümün önünde sonlandırıp tüm sorumluluktan kaçmayı tercih etti.
Aldattığını yakıştıramayan her kimse, haddi olmadan beni başka şeylerle ithaf etti. Kendimden vazgeçmeyi dahi göze aldığımda, vazgeçebileceğim alında çok şey olduğunu öğretti.
Benim mutsuzluğum üzerine, ilişki inşa çabanız beni kendinize hayran etti. Siz yüklerinizden kurtulurken, bana daha ağır bir yük bıraktığınız dank etti.
En hafif hasarla çıkmak içi verdiğim çaba beni mahvetti. Düşen maskesini yenilemek tek hedefi. Benden mahrum bıraktığınız her mutluluğu son kez sizi için dilerim.
Duruma saygısı olmayan kimseden, sürece saygı beklemek de benim aptallığım."
CHABY HAN KİMDİR?
Chaby Han ya da Çabi, 15 Haziran 1992 yılında Güney Kore'de dünyaya geldi. Chaby Han ve ailesi 2007 yılında babasının işi nedeniyle Türkiye'ye yerleşti. Türk okullarında okuyan Chaby, lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde yaptı.
Youtube'a içerikler üreten Chaby Han, Fizyoterapist Gülce Elibol ile 2022 yılında evlenmişti. Chaby Han, 2017 yılında Türkiye'de ve dünyada izlenme rekorları kıran Ayla filminde Sung Joon karakterine hayat vermişti.
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