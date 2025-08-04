Koreli fenomen Chaby Han ve Gülce Elibol boşanıyor!

Kaynak: Instagram

Aldattığını yakıştıramayan her kimse, haddi olmadan beni başka şeylerle ithaf etti. Kendimden vazgeçmeyi dahi göze aldığımda, vazgeçebileceğim alında çok şey olduğunu öğretti.

Benim mutsuzluğum üzerine, ilişki inşa çabanız beni kendinize hayran etti. Siz yüklerinizden kurtulurken, bana daha ağır bir yük bıraktığınız dank etti.

Kaynak: Instagram

En hafif hasarla çıkmak içi verdiğim çaba beni mahvetti. Düşen maskesini yenilemek tek hedefi. Benden mahrum bıraktığınız her mutluluğu son kez sizi için dilerim.

Duruma saygısı olmayan kimseden, sürece saygı beklemek de benim aptallığım."