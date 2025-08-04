Hadise gözyaşlarını tutamadı: "Robot değiliz"

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"DAHA ÇOK KONUŞURSUNUZ"

Geçtiğimiz haftalarda dansları yüzünden eleştirilere maruz kalan Hadise, Seda Sayan'ın bir videosunu paylaşarak söylentilere gönderme yapmıştı.

Videoda "Daha çok konuşursunuz beni siz. Konuşun, konuşun" ifadeleri yer almıştı. Hadise ise paylaşımına "Sultanımın peşindeyim" notunu düşmüştü.