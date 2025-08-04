Hadise gözyaşlarını tutamadı: "Robot değiliz"
Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Hadise, yine adından söz ettirmeyi başardı. Geçtiğimiz günlerde filtresiz ve photoshopsuz çektiği klibiyle büyük yankı uyandıran ünlü şarkıcı, bu kez duygusal bir paylaşımıyla gündeme geldi.
Konser maratonuna aralıksız devam eden ünlü şarkıcı Hadise, hem sahne performansı hem de kostümleriyle adından söz ettiriyor...
"DAHA ÇOK KONUŞURSUNUZ"
Geçtiğimiz haftalarda dansları yüzünden eleştirilere maruz kalan Hadise, Seda Sayan'ın bir videosunu paylaşarak söylentilere gönderme yapmıştı.
Videoda "Daha çok konuşursunuz beni siz. Konuşun, konuşun" ifadeleri yer almıştı. Hadise ise paylaşımına "Sultanımın peşindeyim" notunu düşmüştü.
39 yaşındaki Hadise, şimdi de yeni şarkısı "Fırtınam"ın klip çekiminden paylaştığı kamera arkası görüntüleriyle konuşulmaya başladı.
Klipte filtresiz haliyle dikkat çeken şarkıcıya "Yaşlandın" şeklinde bir yorumlar gelmişti.
"ROBOT DEĞİLİZ"
Ünlü isim, son olarak Instagram hesabından hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı. Hadise, paylaştığı videoda, "Yorgunum ama biz robot değiliz. İnsanlar bizi robot zannediyor bazen." dedi.
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