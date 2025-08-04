Kayahan’ın eski eşiyle mahkemelik oldu! Beste Açar için tedbir istendi

Kaynak: A Haber arşiv

Diğer sahne işlerinde bu durumun olabileceğini ancak Kayahan konserlerinde İpek'in başka orkestra şefiyle çalışmasının babası ve kendisini mutlu edeceğini ifade etti. Sahnede çizilen resmin kendisini iyi hissettirmediğini dile getirdi.