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Kayahan'ın eski eşiyle mahkemelik oldu! Beste Açar için tedbir istendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.08.2025 08:59 Güncelleme: 04.08.2025 09:45
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Kayahan’ın eski eşiyle mahkemelik oldu! Beste Açar için tedbir istendi

Merhum sanatçı Kayahan’ın eski eşi İpek Açar Kömürcü ile kızı Beste Açar arasında yaşanan gerginlik, magazin gündemine damga vurdu. Babasının anısına düzenlenen konserlerde İpek Açar Kömürcü ve eşinin sahne almasını eleştiren Beste Açar'a açılan dava sonuçlandı.

Pop müziğin efsane ismi merhum Kayahan'ın eski eşi İpek Açar Kömürcü ile kızı Beste Açar arasındaki gerilim, adliyeye taşındı.

Kaynak: AAKaynak: AA

Açar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'anma konserleri' adı altında babası Kayahan'ın şarkıları söylenirken, orkestra şefinin İpek Açar Kömürcü'nün yeni eşi Alper Kömürcü'nün olmasını eleştirdi.

Kaynak: A Haber arşivKaynak: A Haber arşiv

Diğer sahne işlerinde bu durumun olabileceğini ancak Kayahan konserlerinde İpek'in başka orkestra şefiyle çalışmasının babası ve kendisini mutlu edeceğini ifade etti. Sahnede çizilen resmin kendisini iyi hissettirmediğini dile getirdi.

Kaynak: Instagram / İpek Açar ve eşiKaynak: Instagram / İpek Açar ve eşi

BESTE AÇAR İÇİN TEDBİR İSTEDİLER

Paylaşımın ardından İpek Açar Kömürcü ve eşi Alper Kömürcü İstanbul Aile Mahkemesi'nin yolunu tutarak Beste Açar hakkında tedbir talebinde bulundu.

Sabah'ın haberine göre; İpek Açar Kömürcü eşiyle birlikte mahkemeye sundukları dilekçede Beste Açar'ın kendilerini hedef aldığını kullandığı dil yüzünden rahatsız hissettiklerini ifade etti. Birlikte çalıştıklarını işlerinden ötürü müzik organizasyonlarında yer almalarının doğal olduğunu dile getirdi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

1 AY TEDBİR

İstanbul Aile Mahkemesi tedbir talebini değerlendirmeye almasının ardından isteği yerinde bulundu. Beste Açar hakkında İpek Açar Kömürcü ve eşi Alper Kömürcü'ye yönelik 1 ay tedbir kararı uygulandı.

Talebe göre Beste Açar, sosyal medya hesabından hakaret, tehdit, küçük düşürücü sözlerde bulunamayacak.

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