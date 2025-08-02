02 Ağustos 2025, Cumartesi
Haberler Magazin Haberleri Hande Erçel ve Barış Arduç başrolde! "Aşk ve Gözyaşı" için okuma provası yapıldı

Hande Erçel ve Barış Arduç başrolde! "Aşk ve Gözyaşı" için okuma provası yapıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.08.2025 08:57 Güncelleme: 02.08.2025 16:32
ABONE OL
Hande Erçel ve Barış Arduç başrolde! Aşk ve Gözyaşı için okuma provası yapıldı

Yeni sezonda O3 Medya ve Dass Yapım ortaklığında atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, Güney Kore'nin reyting rekortmeni dizisi 'Queen of Tears'ın Türk uyarlaması 'Aşk ve Gözyaşı' için hazırlıklar hızla başladı.

Queen of Tears uyarlamasıyla sezonun en çok beklenen projesi başlıyor! !Barış Arduç ve Hande Erçel'i yeniden bir araya getiren "Aşk ve Gözyaşı" dizisi eylülde atv ekranlarında...

Kaynak ATVKaynak ATV

İLK KARELER GELDİ

Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel'in paylaştığı dizinin ilk okuma provası gerçekleşti. Erçel ve Arduç'u bir araya getiren iddialı yapımın senaryosunu Dilara Pamuk kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Engin Erden oturuyor.

Kaynak ATVKaynak ATV

Okuma provasında bir araya gelen başrol oyuncuları ve yönetmenin ilk kareleri ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kaynak ATVKaynak ATV

Barış Arduç'un 'Selim', Hande Erçel'in ise 'Meyra' karakterini canlandıracağı yapım; duygusal derinliği ve görsel anlatımıyla orijinaline sadık kalırken Türk izleyicilerine de özel sürprizlerle dolu bir aşk hikâyesi sunacak.

Yeni sezonun en çok konuşulacak dizilerinden biri olmaya aday dizi eylülde yayınlanacak.

Kaynak ATVKaynak ATV

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör