Hande Erçel ve Barış Arduç başrolde! "Aşk ve Gözyaşı" için okuma provası yapıldı

Kaynak ATV

Barış Arduç'un 'Selim', Hande Erçel'in ise 'Meyra' karakterini canlandıracağı yapım; duygusal derinliği ve görsel anlatımıyla orijinaline sadık kalırken Türk izleyicilerine de özel sürprizlerle dolu bir aşk hikâyesi sunacak.

Yeni sezonun en çok konuşulacak dizilerinden biri olmaya aday dizi eylülde yayınlanacak.

Kaynak ATV