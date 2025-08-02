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Güzide Duran'a 1 ay uzaklaştırma kararı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.08.2025 09:15 Güncelleme: 02.08.2025 09:16
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Güzide Duran’a 1 ay uzaklaştırma kararı!

Yasak aşk yaşadığı Fikret Orman’la Bodrum tatilinden dönen eski manken Güzide Duran, hâlâ resmi nikâhlı eşi Adnan Aksoy ve çocuklarının yanına Roma’ya gitti. İddiaya göre, Duran ve Aksoy arasında yaşanan gerginlik kısa sürede alevlendi. Yaşanan olaylar üzerine ünlü iş insanı, soluğu mahkemede aldı.

Eşi Adnan Aksoy'dan henüz resmi olarak boşanmamış olan eski manken Güzide Duran, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile yaşadığı yasak aşkla gündeme bomba gibi düştü.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Çiftin el ele verdikleri kareler sosyal medyada hızla yayılırken, Duran'ın bu rahat tavırları herkesi şaşkına çevirdi.

"İBRETLİK BİR TABLO"

Görüntülerin basına yansımasının ardından Güzide Duran'ın boşanma sürecinde olduğu eşi Adnan Aksoy'dan oldukça sert bir açıklama geldi. Aksoy, sosyal medyada paylaştığı mesajında Duran'ın hala kendi soyadını taşımasına vurgu yaparak yaşananları "ibretlik bir tablo" olarak nitelendirdi.

"Bu ibretlik görüntüleri hiçbir ahlak ve vicdan sahibi kişi asla tasvip ve kabul etmez, edemez!" diyen Aksoy, açıklamasında evlilik birliğine saygısızlık yapıldığını savundu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

"Bu hayat biçimi ve aymazlık, arkasında bırakıp gittiği çocuklarına bile en hafif şekliyle ihanettir," ifadelerini kullanan Aksoy, Duran'ın kamuoyuna "iyi anne ve iyi eş" imajı çizmesini de eleştirdi. Yaşanan sürecin hem kendisi hem de çocukları için yıpratıcı olduğunu dile getirerek, "Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum" dedi.

Sabah'ın haberine göre; Güzide Duran ise sessizliğini kısa sürede bozarak duygusal bir açıklama yaptı. Evliliğini 2007 yılında büyük bir aşkla kurduğunu ve iki çocukları olduğunu hatırlatan Duran, 2024'te şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılma kararı aldıklarını ifade etti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Yaklaşık 10 aydır ayrı evlerde ve hatta ayrı ülkelerde yaşadıklarını belirtti. Çocuklarını görememenin kendisini derinden yaraladığını söyleyen Duran, maddi hiçbir talepleri olmamasına rağmen boşanma sürecinin uzamasından şikayetçi oldu.

Bu sürecin kendisine adeta bir "pranga" gibi işlediğini söyleyen Duran, "Artık benim için sadece kâğıt üzerinde kalan bu evliliğin sona ermesiyle birlikte, çocuklarımla sağlıklı bir gelecek kurmak istiyorum" dedi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Duran, hayatına yeni bir sayfa açmak istediğini açıkça ifade ederek, "Hayat devam ediyor; ben de artık hayatımda yeni başlangıçlara şans vermek ve mutlu olmak istiyorum. Bu şansı bulduğum için çok mutluyum," diyerek Fikret Orman'la ilişkisinin arkasında durdu.

Magazine bomba gibi düşen olayların ardından ünlü mankenden şaşırtan bir paylaşım geldi. Hakkında zina davası açılan Güzid Duran taze sevgilisi Fikret Orman'la tatilin yolunu tutmuştu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

ROMA'DAKİ KAVGAYA UZAKLAŞTIRMA

Boşanma aşamasında olan Adnan Aksoy ve Güzide Duran arasında sular durulmuyor. Henüz boşanma davası görülmeden Fikret Orman ile yasak aşk yaşayan ve birçok kesimden tepki çeken manken, son olarak Bodrum tatilinde ortaya çıkmıştı.

Beşiktaş eski başkanı Orman ile tatilini bitiren Duran, resmi olarak eşi olan Adnan Aksoy ve çocuklarının yanına Roma'ya gitti. Güzide Duran, bu görüşme sırasında Aksoy ile tartışma yaşadı.

Bu tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Aksoy, ünlü mankenin kendisine sözlü ve fiziksel şiddette bulunduğunu belirtip mahkemeye başvurdu. Aksoy'un şikayeti üzerine Duran'a 1 ay uzaklaştırma kararı verildi. Duran, 1 ay boyunca Aksoy'a yaklaşamayacak ve hiçbir iletişim kanalından kendisiyle temasta bulunamayacak.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

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