2 kişilik araçta zorlu yolculuk

Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Gerede, önceki gün sevgilisiyle Bebek'te bir mekanda eğlendi.

Sabah'ın haberine göre; Kendisine ait klasik model bir arabası olan Gerede, direksiyonu arkadaşına teslim ederek hızlıca oradan ayrılmak istedi.

Ancak arkadaşının tüm uğraşlarına rağmen araba çalışmayınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Araba 2 kişilik olduğu için kız arkadaşını kucağına alan Gerede, fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız oldu.

Araçtan inerek arkadaşının arabayı çalıştırmasını bekleyen Gerede, yaklaşık 20 dakika uğraştı. Yardım gelmesiyle çalışan arabaya binen Gerede ve sevgilisi, kucak kucağa yolculuk etti.

Kaynak: sosyal medya