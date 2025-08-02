Edis ve Dua Lipa aynı karede! Sosyal medya yıkıldı
Türkiye’nin sevilen pop yıldızlarından Edis, Kosova'da, dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ile aynı sahneyi paylaştı. İkilinin sahne öncesi samimi halleri ve verdikleri pozlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Edis, festivalin açılışını yaptı ve hemen ardından dünyaca ünlü yıldız Dua Lipa sahneye çıktı. İki sanatçı sahne öncesinde bir araya gelerek samimi bir sohbet gerçekleştirdi.
İSTANBUL'A DAVET ETTİ
Sosyal medyada büyük ilgi gören videoda, Dua Lipa Edis'e "İlk defa mı bu festivale katılıyorsun? Harika görünüyorsun. Böyle bir kalabalığa karşı ilk defa sahne almak heyecan vericidir" sözleriyle moral verdi.
Edis ise festival sonrası Dua Lipa'yı İstanbul'a davet etti. Ünlü yıldız da bu daveti olumlu karşıladı ve "Çok yakında geleceğim, gelmek için can atıyorum" dedi.
3 Ağustos'a kadar sürecek festivalde Shawn Mendes, Anyma, Peggy Gou ve Mochakk gibi dünyaca ünlü isimler konser verecek.
Bugüne kadar Calvin Harris, Miley Cyrus, Martin Garrix, Bebe Rexha gibi dünya starlarının sahne aldığı Sunny Hill Festivali, Dua Lipa ve babası Dukagjin Lipa'nın kurduğu Sunny Hill Vakfı tarafından düzenleniyor.
Vakıf, elde ettiği gelirlerle Kosovalı gençlerin müzik ve sanat yoluyla yeteneklerini sergileyebilmelerine olanak sağlıyor.
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