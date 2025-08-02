Edis ve Dua Lipa aynı karede! Sosyal medya yıkıldı

Kaynak: AA

İSTANBUL'A DAVET ETTİ

Sosyal medyada büyük ilgi gören videoda, Dua Lipa Edis'e "İlk defa mı bu festivale katılıyorsun? Harika görünüyorsun. Böyle bir kalabalığa karşı ilk defa sahne almak heyecan vericidir" sözleriyle moral verdi.

Edis ise festival sonrası Dua Lipa'yı İstanbul'a davet etti. Ünlü yıldız da bu daveti olumlu karşıladı ve "Çok yakında geleceğim, gelmek için can atıyorum" dedi.

Kaynak: Instagram