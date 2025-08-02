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Gözde Gürkan tatil sezonunu açtı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.08.2025 12:48
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Gözde Gürkan tatil sezonunu açtı

İnci Taneleri dizisinde canlandırdığı Aleyna karakteriyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Gözde Gürkan, sezon arasını dinlenerek değerlendiriyor.

İnci Taneleri'nde Aleyna karakterini canlandıran Gözde Gürkan, sezon finalinin ardından soluğu tatilde aldı.

Sosyal medyada yaptığı renkli tatil paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncuya takipçilerinden beğeni yağdı.

Pozlarıyla mest eden Gürkan'a hayranlarından "Yaz sana çok yakışıyor"ve "Çok güzelsin" gibi yorumlar geldi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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