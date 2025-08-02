Ayrılsalar da beraberler

Kısa bir süre önce evliliklerini sonlandıran Pelin Akil ve Anıl Altan, çocukları için bir araya geldi. Sabah'ın haberine göre; Eski eşler önceki gün Marmaris Bozburun'da görüntülendi.

Pelin Akil ve Anıl Altan gün boyu ikiz kızları Alin ve Lina ile birlikte eğlenceli vakit geçirdi. İki ünlü oyuncu çocukları için sıklıkla bir araya gelerek dostluklarını sürdürmeye devam ediyor.

Kaynak: Sosyal medya