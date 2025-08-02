Aksilikler Süperstar’ı yıldırmadı

İlk dakikalarda mikrofonu elinden düşüren, daha sonra ses sisteminde aksaklık yaşayan sanatçı, müzisyenleriyle iletişime geçerek, performansından ödün vermedi.

Milliyet'in haberine göre; Konserin ortalarına doğru ise rüzgârın azizliğine uğrayan Pekkan, saçının bozulması üzerine soluğu kuliste aldı. Kısa bir süre vokalistlerin devam ettiği şarkılar sahneye dönen Süperstar'ın sesiyle tamamlandı.

Teknik sorunlar ve zorlu hava koşullarıyla mücadele eden Pekkan, aksiliklere rağmen performansıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Kaynak: Instagram