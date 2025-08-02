Aşkın’dan senfonik gece

Türk pop müziğinin güçlü kadın yorumcularından Aşkın Nur Yengi, Ayvalık'ta hayranlarıyla buluştu.

Gecede sanatçıya, şef Tuluğ Tırpan yönetimindeki 40 kişilik Sinema Senfoni ve ANY Orkestrası eşlik etti. Sabah'ın haberine göre; Seyircilerin arasına girerek şarkılarını onlarla söyleyen sanatçı; "Ayvalık bizi ne güzel karşıladınız" diyerek teşekkür etti.

Yengi, kariyerine damga vuran hit şarkılarını senfonik düzenlemelerle seslendirdi. 'Aşkın Nur Yengi Senfonik' serisi Datça, Harbiye, İzmir, Antalya, Konya, Kayseri ve Ankara konserleriyle devam edecek.

Kaynak: sosyal medya