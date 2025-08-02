Zerrin Özer: "Şarkım sosyal medyaya sızınca çok kızdım"

ZerrinÖzer ve Serap Zincir önceki gün 'Akıllı Ol' şarkısının klibi için kamera karşısına geçti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özer ve Zincir, "Çok mutluyuz birlikte şarkı yaptığımız için. İkimiz de birbirimize iyi geldik. Kader bizi bir araya getirdi" dedi.

Sabah'ın haberine göre; Özer, şarkının sosyal medyaya kısa bir bölümünün sızdırılması hakkında ise şöyle konuştu: "Az bir şey sızmış ama onun azı olmaz. Çok sinirlendim. Hiç kimseyi zan altında da bırakamam ama gerçekten çok kızdım."

Kaynak: Sosyal medya