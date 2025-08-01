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Tuba Ünsal tarıma merak sardı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.08.2025 11:45
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Tuba Ünsal tarıma merak sardı!

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, Çanakkale’de aldığı tarlalarda tarım yapmaya başladı.

Tuba Ünsal, Çanakkale'de aldığı tarlalarda tarım yapmaya başladı.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

Evinin bahçesine de küçük bir tarla kuran oyuncu, "Temiz gıda lüks değil, bir hak" diyerek kendi yiyeceğini üretiyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre tarıma merak saran ve bu süreci bilinçli yürütmek isteyen Tuba Ünsal, "Tıbbi Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği" eğitiminin ilk modülünü tamamladığını söyledi.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

Tarıma olan ilgisini böylece bir adım öteye taşıyan oyuncu, Ayvacık'ta biri 26, diğeri 9.5 dönüm olmak üzere iki arazi satın alarak sürdürülebilir tarım projelerine başladı.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

Öte yandan geçen günlerde görüntülenen Tuba Ünsal ve kızının uyumlu tarzları ve zarafeti dikkat çekti. Ünsal'ın 14 yaşındaki kızı Sare ile olan benzerliği ise görenleri şaşırttı.

Ünsal'ın güzeller güzeli kızını görenler ise "Annesinin kopyası" yorumlarını yaptı.

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