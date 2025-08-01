Tuba Ünsal tarıma merak sardı!

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Evinin bahçesine de küçük bir tarla kuran oyuncu, "Temiz gıda lüks değil, bir hak" diyerek kendi yiyeceğini üretiyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre tarıma merak saran ve bu süreci bilinçli yürütmek isteyen Tuba Ünsal, "Tıbbi Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği" eğitiminin ilk modülünü tamamladığını söyledi.