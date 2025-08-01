Gören de duyan da şaşkın! Bülent Ersoy villasına dönerci çağırdı
En son sosyal medyada yaptığı 16 bin TL’lik alacak paylaşımıyla magazin gündemine oturan Bülent Ersoy, bu kez bambaşka bier konuyla konuşuluyor. Diva, Antalya’daki lüks villasına Ankara’dan özel olarak dönerci getirtti.
Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Bülent Ersoy, son günlerde mal varlığı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmüyor.
"Marmaris'te bir adam var. Apartmanlar, bir şeyler..." sözleriyle dikkat çeken Diva, bu açıklamasıyla şaşkınlık yaratmıştı.
Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından, Berkay T. isimli bir şahsa 16 bin TL ödeme yaptığını ve parasını geri istediğini belirten Ersoy, banka dekontlarını da paylaşmış ancak kısa süre sonra bu paylaşımı kaldırmıştı. Bu olay sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.
Diva, şimdi de bambaşka bir konuyla dikkatleri üzerine çekti. Antalya'daki villasında dinlenen sanatçının canı döner çekince, Ankara'dan özel olarak dönerci çağırttığı öğrenildi.
Villasında misafir ettiği dönerciye, "Ankaralardan buralara zahmet verdin. Ayaklarınıza, ellerinize sağlık" diyerek teşekkür eden Bülent Ersoy, bu hareketiyle konuşulmaya başladı.
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