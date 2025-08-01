Gören de duyan da şaşkın! Bülent Ersoy villasına dönerci çağırdı

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından, Berkay T. isimli bir şahsa 16 bin TL ödeme yaptığını ve parasını geri istediğini belirten Ersoy, banka dekontlarını da paylaşmış ancak kısa süre sonra bu paylaşımı kaldırmıştı. Bu olay sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Kaynak: Instagram