01 Ağustos 2025, Cuma
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Gören de duyan da şaşkın! Bülent Ersoy villasına dönerci çağırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.08.2025 14:05 Güncelleme: 01.08.2025 15:21
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Gören de duyan da şaşkın! Bülent Ersoy villasına dönerci çağırdı

En son sosyal medyada yaptığı 16 bin TL’lik alacak paylaşımıyla magazin gündemine oturan Bülent Ersoy, bu kez bambaşka bier konuyla konuşuluyor. Diva, Antalya’daki lüks villasına Ankara’dan özel olarak dönerci getirtti.

Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Bülent Ersoy, son günlerde mal varlığı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmüyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"Marmaris'te bir adam var. Apartmanlar, bir şeyler..." sözleriyle dikkat çeken Diva, bu açıklamasıyla şaşkınlık yaratmıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından, Berkay T. isimli bir şahsa 16 bin TL ödeme yaptığını ve parasını geri istediğini belirten Ersoy, banka dekontlarını da paylaşmış ancak kısa süre sonra bu paylaşımı kaldırmıştı. Bu olay sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Diva, şimdi de bambaşka bir konuyla dikkatleri üzerine çekti. Antalya'daki villasında dinlenen sanatçının canı döner çekince, Ankara'dan özel olarak dönerci çağırttığı öğrenildi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Villasında misafir ettiği dönerciye, "Ankaralardan buralara zahmet verdin. Ayaklarınıza, ellerinize sağlık" diyerek teşekkür eden Bülent Ersoy, bu hareketiyle konuşulmaya başladı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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