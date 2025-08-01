Özcan Deniz'den şok sözler: "Çocuğumu babasız bırakmak istiyor"

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"AHINDAN KURTULAMAZSIN''

Peş peşe paylaşımlarda bulunan şarkıcı, daha sonra şunları söyledi: "Sen şu an çocuğumu babasız, kimsesiz, sefalet içinde bırakacak kötülükler peşindesin. Sen o masumun ahından kurtulamazsın. Bunlar için verdiğim her mücadele uğruna ölmek bir şereftir"