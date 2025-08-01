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Özcan Deniz'den şok sözler: "Çocuğumu babasız bırakmak istiyor"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.08.2025 10:54
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Özcan Deniz’den şok sözler: Çocuğumu babasız bırakmak istiyor

Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasında sular durulmuyor. Ünlü şarkıcı, sosyal medyadaki son paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı. Özcan Deniz'in sözleri kısa sürede gündem oldu.

Magazin dünyası şarkıcı oyuncu Özcan Deniz ve aile içindeki krizi konuşmaya devam ediyor.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Deniz'in uzun yıllar menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile yollarını ayırmasının ardından başlayan gerilim, mahkemeye taşınmıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Geçtiğimiz günlerde davalık olduğu ağabeyinin fotoğrafını paylaşan Deniz, şu ifadeleri kullandı:

"Ah canım kardeşim! Bana hakkını helal etmişsin. Nankörlük yaptığın ben, hakkını çalıp savurduğun oğlum, ayırmaya çalıştığınız ve kafasını gözünü yarıp iftiralar attığınız karım ve de 35 yıl karnını doyuran sektördeki herkese attığın iftiralardan dolayı, binlerce kişi hep bir ağızdan, sana hakkımızı haram ediyoruz"

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

ÖZCAN DENİZ'DEN YENİ PAYLAŞIM

Deniz, ağabeyi Ercan Deniz'e sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla tepki gösterdi. Ünlü isim, "Şu an yapmaya çalıştığın kötülük eline, ayağına dolaşsın. Rabbimden tek dileğimdir. Âmin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"AHINDAN KURTULAMAZSIN''

Peş peşe paylaşımlarda bulunan şarkıcı, daha sonra şunları söyledi: "Sen şu an çocuğumu babasız, kimsesiz, sefalet içinde bırakacak kötülükler peşindesin. Sen o masumun ahından kurtulamazsın. Bunlar için verdiğim her mücadele uğruna ölmek bir şereftir"

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