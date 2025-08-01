01 Ağustos 2025, Cuma
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Servet harcayacak! Dembélé Türkiye'ye böyle geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.08.2025 08:39
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Servet harcayacak! Dembélé Türkiye’ye böyle geldi

Paris Saint-Germain formasıyla bu yıl UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırarak büyük bir başarıya imza atan Fransız futbolcu Ousmane Dembélé, sezonun yorgunluğunu Bodrum'da atıyor.

Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Ousmane Dembélé, sezon yorgunluğunu atmak için rotasını Türkiye'ye çevirdi.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmanın gururunu yaşayan Fransız oyuncu, tatil için Türkiye'nin gözde turizm merkezi Bodrum'u tercih etti.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

Geçtiğimiz günlerde Fransa'daki Labourge Havalimanı'ndan özel bir jetle Bodrum'a gelen Dembélé, bu lüks yolculuk için tam 35 bin dolar (yaklaşık 1,2 milyon TL) ödedi.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

Sabah'ın haberine göre; Dembélé, eşiyle birlikte Bodrum'un en lüks otellerinden birinde konaklıyor. Doğayla iç içe, gözlerden uzak bir tatil sunan bu özel otelde gecelik 3 bin Euroya kalan ünlü futbolcu, yaklaşık bir haftadır burada tatiline devam ediyor.

Kaynak: AAKaynak: AA

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