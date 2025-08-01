Servet harcayacak! Dembélé Türkiye’ye böyle geldi

Sabah'ın haberine göre; Dembélé, eşiyle birlikte Bodrum'un en lüks otellerinden birinde konaklıyor. Doğayla iç içe, gözlerden uzak bir tatil sunan bu özel otelde gecelik 3 bin Euroya kalan ünlü futbolcu, yaklaşık bir haftadır burada tatiline devam ediyor.

Kaynak: AA