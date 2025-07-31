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Aşkı 70'inden sonra yeniden buldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.07.2025 13:59
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Aşkı 70’inden sonra yeniden buldu

Bir zamanlar 'Bond kızı' olarak beyaz perdede görünen, artık yaşayan bir efsane olarak anılmaya başlayan Jane Seymour, Zambetti ile aşk yaşıyor.

Bir döneme damgasını vuran, beyaz perdede "Bond kızı" olarak hafızalara kazınan Jane Seymour, güzelliği, zarafeti ve enerjisiyle, yıllara meydan okuyor...

74 yaşındaki Jane Seymour, ilerleyen yaşında aşkı bulanlardan. Seymour bir süredir hem doktor hem de aslında tanınmış bir gitarist olan John Zambetti ile büyük bir aşk yaşıyor. Sabah'ın haberine göre; Ünlü yıldız sevgilisi için "O ruhumu besliyor. Çok tatlı bir insan" diyor.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

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