Aşkı 70’inden sonra yeniden buldu

Bir döneme damgasını vuran, beyaz perdede "Bond kızı" olarak hafızalara kazınan Jane Seymour, güzelliği, zarafeti ve enerjisiyle, yıllara meydan okuyor...

74 yaşındaki Jane Seymour, ilerleyen yaşında aşkı bulanlardan. Seymour bir süredir hem doktor hem de aslında tanınmış bir gitarist olan John Zambetti ile büyük bir aşk yaşıyor. Sabah'ın haberine göre; Ünlü yıldız sevgilisi için "O ruhumu besliyor. Çok tatlı bir insan" diyor.

Kaynak: Sosyal medya