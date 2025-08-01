Avatar Atakan: "Yeniden ringde olmak çok güzel"

Survivor'a katıldıktan sonra adını geniş kitlelere duyuran ve Avatar Atakan olarak bilinen Atakan Arslan, önceki gün eşi Serap Korkmaz ile birlikte alışveriş turundaydı.

Sabah'ın haberine göre; Uzun bir aradan sonra geçtiğimiz günlerde tekrar ringe çıkan Arslan, Brezilyalı rakibini nakavt etmesiyle ilgili sorulara, "Uzun bir aradan sonra ringde bulunmak güzeldi. Bunu güzel bir geri dönüş olarak sayıyorum. Yakın zamanda tekrar maçım olacak" diye yanıt verdi.

Kaynak: sosyal medya