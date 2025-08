30 bin kişi Justin’e koştu

Dünyaca ünlü yıldız Justin Timberlake, önceki akşam Maslak İTÜ Stadyumu'nda hayranlarıyla buluştu.

Konser öncesinde alanı dolduran kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı. Kilometrelerce kuyruk oluşurken, tanesi 30 bin TL'ye satılan biletleri alan birçok kişi içeri giremedi.

Sabah'ın haberine göre; Yaklaşık 30 bin kişinin izlediği konser öncesi seyirciler, barikatları aşmak için büyük çaba gösterdi.

Bazı hayranlar barikatları yıkarak içeri girmeye çalıştı. 'Mirrors' parçasıyla açılışı yapan Timberlake, konserde son çıkardığı 'Everything I Thought It Was' albümünden eserlerin yanı sıra sevilen şarkılarının yer aldığı geniş Gökhan bir repertuvarı seslendirdi.

