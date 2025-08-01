01 Ağustos 2025, Cuma
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Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Necati Bilgiç sevenlerini üzdü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.08.2025 16:12
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Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Necati Bilgiç sevenlerini üzdü!

Şener Şen ve Kemal Sunal ile rol aldığı filmlerle hafızalara kazınan usta oyuncu Necati Bilgiç'e yıllar önce şizofreni teşhisi konmuştu. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncu, huzurevindeki son görüntüsüyle gündem oldu.

Arabesk, Bıçkın, Davacı, Milyarder, Karanfilli Naciye, Çirkinler de Sever ve Çiçek Taksi gibi unutulmaz yapımlarda rol alan Yeşilçam'ın usta isimlerinden Necati Bilgiç, yıllar sonra son haliyle gündeme geldi.

Kaynak: A HABER ARŞİVKaynak: A HABER ARŞİV

Şimdilerde 72 yaşında olduğu bilinen Necati Bilgiç'in Bursa'da bulunan bir huzurevinde yaşamını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: A HABER ARŞİVKaynak: A HABER ARŞİV

2016 yılında açık kalp ameliyatı geçiren ünlü isim kısa süre sonra psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Usta oyuncuya şizofreni teşhisi konuldu.

Kaynak: A HABER ARŞİVKaynak: A HABER ARŞİV

NECATİ BİLGİÇ KİMDİR?

1953 yılında Bursa'da doğdu. İstanbul'a geldikten sonra Belediye Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Oyunculuk hayatına Haldun Dormen tiyatrosunda başladı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İlk olarak TRT'de ekrana gelen Uğur(Uğur Yücel)- Necati ikili şov programı ile tanındı.

Filmlerde çoğunlukla yardımcı rollerinde görev alan aktör özellikle Şener Şen filmlerindeki performansı ile hafızalarda yer edindi.

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