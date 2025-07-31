Şeyma Subaşı gözyaşlarıyla anlattı: "Hayatlara dokunmak çok güzel"
Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, yakın zamanda Brezilyalı model sevgilisi Marlon Teixeira'dan ayrılmıştı. Fenomen isim, bu sabah duygusal bir paylaşımda bulundu.
Miami, Bali ve İstanbul arasında sürdürdüğü renkli hayatıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, son olarak Brezilyalı model sevgilisi Marlon Teixeira ile yaşadığı aşkla dikkat çekmişti.
AYRILDILAR
"Hayatımda biri var ki, hayatımın sonuna kadar tutunacağım biri. Evlilik şu an hayatımda yok ama ruhum o kişiyle evli. Yeni aşk bana kendimi daha çok sevdirdi. Kendimi onda görüyorum, adeta kendime bakıyor gibiyim." diyen Subaşı, sevgilisiyle yollarını ayırma kararı almıştı.
Ünlü isim, bugün ise sosyal medyadaki duygusal paylaşımıyla gündem oldu.
Gözyaşlarını tutamayan Subaşı, "Bugün sabah çok güzel bir haber aldım. İnsanların hayatlarına dokunuyor olabilmek, bu gerçekten çok güzel, hep amacım buydu. Ben çok mutluyum bilmeyerek de insanların hayatlarına dokunduğum için." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Akaryakıt fiyatları: Benzine ve motorine zam geldi mi, ne kadar oldu? İşte akaryakıt tasarrufu için tüyolar
- 2025 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF sınav giriş belgeleri açıklandı mı, nereden alınır?
- 1 Ağustos BİM aktüel kataloğu: Yazın kurtarıcısı portatif klima BİM raflarında! Akülü araba, süpürge, mikser ve daha fazlası satışta
- Taşıt kredilerinde indirim, faiz oranları düştü! Yeni oranlar ne kadar oldu, piyasalar nasıl etkilenecek? İşte örnek hesaplama…
- 1 Ağustos Cuma hutbesi konusu: Hayâ: Allah'ın Emri, Fıtratın Gereği
- Sahil Güvenlik Komutanlığı 250 uzman erbaş alımı: Başvuru tarihleri ve şartları neler? İşte başvuru ekranı
- Böylesi ilk kez görüldü! Trabzon'da tesadüfen keşfedildi
- CTE Personel Alımı | 1500 zabıt katibi alınacak: Zabıt katibi başvuruları ne zaman, şartlar neler?
- YKS tercihi yapmadan önce mutlaka bakın! Üniversiteler tek tek duyurdu: Kontenjanlar düştü! İstanbul, Ankara, Akdeniz, Anadolu...
- Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları: 2025 YTÜ hangi bölüm kaç puanlar alıyor, kontenjanları neler?
- İstanbul Medeniyet Üniversitesi taban puanları: 2025 İMÜ başarı sıralamaları ve kontenjanları
- LGS tercih sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman? 2025 MEB Lise tercih sonuç ekranı açıldı mı?