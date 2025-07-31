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Şeyma Subaşı gözyaşlarıyla anlattı: "Hayatlara dokunmak çok güzel"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.07.2025 10:00
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Şeyma Subaşı gözyaşlarıyla anlattı: Hayatlara dokunmak çok güzel

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, yakın zamanda Brezilyalı model sevgilisi Marlon Teixeira'dan ayrılmıştı. Fenomen isim, bu sabah duygusal bir paylaşımda bulundu.

Miami, Bali ve İstanbul arasında sürdürdüğü renkli hayatıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, son olarak Brezilyalı model sevgilisi Marlon Teixeira ile yaşadığı aşkla dikkat çekmişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

AYRILDILAR

"Hayatımda biri var ki, hayatımın sonuna kadar tutunacağım biri. Evlilik şu an hayatımda yok ama ruhum o kişiyle evli. Yeni aşk bana kendimi daha çok sevdirdi. Kendimi onda görüyorum, adeta kendime bakıyor gibiyim." diyen Subaşı, sevgilisiyle yollarını ayırma kararı almıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Ünlü isim, bugün ise sosyal medyadaki duygusal paylaşımıyla gündem oldu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Gözyaşlarını tutamayan Subaşı, "Bugün sabah çok güzel bir haber aldım. İnsanların hayatlarına dokunuyor olabilmek, bu gerçekten çok güzel, hep amacım buydu. Ben çok mutluyum bilmeyerek de insanların hayatlarına dokunduğum için." dedi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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