Şeyma Subaşı gözyaşlarıyla anlattı: "Hayatlara dokunmak çok güzel"

AYRILDILAR

"Hayatımda biri var ki, hayatımın sonuna kadar tutunacağım biri. Evlilik şu an hayatımda yok ama ruhum o kişiyle evli. Yeni aşk bana kendimi daha çok sevdirdi. Kendimi onda görüyorum, adeta kendime bakıyor gibiyim." diyen Subaşı, sevgilisiyle yollarını ayırma kararı almıştı.

Kaynak: Instagram