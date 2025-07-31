Melike Şahin Harbiye konserinde kötü haberi duyurdu
Şarkıcı Melike Şahin, Harbiye konserinde sahnedeyken yaşadığı üzüntüyü gizlemeyemedi. Ünlü isim, kardeşinin hastanelik olduğunu söyledi.
Güçlü sesi ve kendine özgü tarzıyla müzik dünyasında fark yaratan Melike Şahin, BKM'nin 30. yılına özel düzenlediği konser serisi kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı.
Sevilen şarkıcı, iki gün üst üste verdiği konserlerle binlerce müziksevere unutulmaz anlar yaşattı.
KONSERDE KÖTÜ HABERİ DUYURDU
Sahneye çıkan şarkıcının durgun hali dikkatlerden kaçmadı. Şahin, birkaç şarkı seslendirdikten sonra izleyenlerle dertleşerek yaşadığı olayı anlattı.
KARDEŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Üzgün olmasının nedenini söyleyen Şahin, konserden önce kardeşinin hastanelik olduğunu açıkladı.
Şahin, kardeşinin sağlık durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı.
''Bugün ekstra alkışlarınıza ihtiyacım var çünkü yani suratımdan belli olmuyor muhtemelen ama biraz üzgün bir gün geçiriyorum. Kardeşim aniden rahatsızlandı hastanede. Aklımın bir kısmı orada. Yüzüm düşmesin diye elimden gelen her şeyi yapıyorum. O yüzden beni bol bol alkışlayın''
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