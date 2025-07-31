Melike Şahin Harbiye konserinde kötü haberi duyurdu

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Şahin, kardeşinin sağlık durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı.

''Bugün ekstra alkışlarınıza ihtiyacım var çünkü yani suratımdan belli olmuyor muhtemelen ama biraz üzgün bir gün geçiriyorum. Kardeşim aniden rahatsızlandı hastanede. Aklımın bir kısmı orada. Yüzüm düşmesin diye elimden gelen her şeyi yapıyorum. O yüzden beni bol bol alkışlayın''