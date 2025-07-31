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Rosie Huntington-Whiteley Türkiye'de! Güzelliğiyle göz kamaştırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.07.2025 09:33
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Rosie Huntington-Whiteley Türkiye’de! Güzelliğiyle göz kamaştırdı

Yıllardır Victoria's Secret podyumlarında fırtınalar estiren, zarafeti ve pürüzsüz güzelliğiyle tüm dünyanın hayranlıkla takip ettiği dünyaca ünlü model Rosie Huntington-Whiteley, yaz tatili için rotasını Türkiye'ye çevirdi.

Dünyaca ünlü model Rosie Huntington Whiteley de kocası ünlü aktör Jason Statham ve iki çocuklarıyla birlikte tatil için Türkiye'yi seçti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren ünlü model, tatil pozlarıyla sosyal medyayı adeta salladı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Rosie'nin Türk hayranları paylaşımların altına "Türkiye'ye hoş geldin" yorumları yaparken, birçok takipçisi de 37 yaşındaki modelin hâlâ 20'li yaşlarındaki formunu koruduğunu vurguladı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Doğallığı ve zarafetiyle bir kez daha kendine hayran bırakan ünlü model, tatil kombinleriyle de moda severlerden tam not aldı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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