11 yıl aranın ardından yeniden İstanbul’da! Justin Timberlike konseri unutulmaz anlara sahne oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake, 11 yıl aradan sonra İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. 2025 dünya turnesi kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda düzenlenen konserde sahne alan Timberlake, seslendirdiği parçalarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sanatçının hayranları daha konser başlamadan saatler önce stadyuma girmek için metrelerce kuyruk oluşturdu.

'KONSER İÇİN KAŞ'TAN GELDİM'

Konsere gelen Meltem Abalı Serttaş, "Ben 41 yaşındayım, gençlik yıllarından beri dinlediğimiz birisi. Biz de iki tane çocuğumuzu annelerimize bırakıp kocamla birlikte kaçtık, buraya Kaş'tan geldik. Çok heyecanlıyım, mutluyum. Bir an önce sıra bitsin içeri girelim" dedi.

'İLK BİLETLERİ ALANLARDANIM'

Lurin Çalıkuşu, "Ben çok mutluyum buraya geldiğim için. Çok heyecanlıyım. Babam söyledi geleceğini, çok heyecanlandım. Zaten küçüklükten beri çok seviyorum Justin Timberlake. Umarım her şey çok güzel olur, çok sıkışık olmaz 40 bin kişi gelecekmiş. Çıktığı anda aldım biletleri" şeklinde konuştu.

'KIZIMLA BURADA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM'

Tuğba Göcen, "Gençliğimin en önemli isimlerinden bir tanesiydi. Yurt dışında izlemeyi hayal ediyordum hep, sonra baktım Türkiye'ye geliyor hemen bilet aldık. Kızımla birlikte bugün şarkılara eşlik edeceğiz" dedi.