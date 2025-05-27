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3 aylık hamile olan İrem Helvacıoğlu'ndan karnı burnunda yeni kare!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.05.2025 14:10
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3 aylık hamile olan İrem Helvacıoğlu’ndan karnı burnunda yeni kare!

İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar çift, ilk kez anne baba olmak için gün sayıyor. Üç aylık hamile olan güzel oyuncu, karnı burnunda verdiği pozlarına bir yenisini daha ekledi.

"Sen Anlat Karadeniz" dizisiyle ünlenen ve bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu İrem Helvacıoğlu, Ural Kaspar ile 28 Ekim'de nikah masasına oturdu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten kısa bir süre önce bebek müjdesi geldi. İkili, bir kızları olacağını açıklamıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

KARNI BELİRGİNLEŞTİ

Ural Kaspar, geçtiğimiz günlerde eşinin göbeğini tutarak verdiği pozu Instagram hesabından paylaşmıştı. Pijaması nedeniyle 'Gaffurum' diyen Kaspar'a güzel oyuncudan 'Utanmıyorsun' yanıtı gelmişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"BİR KEDİ GÖRDÜM SANKİ"

İlk çocuğunu kucağına almak için gün sayan İrem Helvacıoğlu, son olarak eşinin kendisine sarıldığı anı takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu, paylaşımına "Bir kedi gördüm sanki" notunu düştü.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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