Tescilli güzel Demet Şener'den samimi açıklamalar!
1995 yılında yapılan Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda birinci seçilen Demet Şener, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Ünlü isim, güzellik algısı hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
Demet Şener; Arzu Özer ve Tuncay Çaltekin evsahipliğinde yapılan bir davette güzelliğe bakış açısını anlattı.
Şener, "Bu bir şımarıklık gibi algılanmasın ama her gün aynaya baktığımda kendimi seviyorum. Sadece dış güzellik değil, iç dünyama da değer veriyorum. Dünyanın en güzel insanı olsanız bile, içinizde mutlu değilseniz bu hem yüzünüze hem de hayatınıza yansır" dedi.
Şener, kazandığı parayı en çok seyahatlere harcadığını söyledi.