Tescilli güzel Demet Şener’den samimi açıklamalar!

Demet Şener; Arzu Özer ve Tuncay Çaltekin evsahipliğinde yapılan bir davette güzelliğe bakış açısını anlattı.

Şener, "Bu bir şımarıklık gibi algılanmasın ama her gün aynaya baktığımda kendimi seviyorum. Sadece dış güzellik değil, iç dünyama da değer veriyorum. Dünyanın en güzel insanı olsanız bile, içinizde mutlu değilseniz bu hem yüzünüze hem de hayatınıza yansır" dedi.

Şener, kazandığı parayı en çok seyahatlere harcadığını söyledi.

Kaynak: Instagram