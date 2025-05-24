Derya Uluğ’un saplantılı hayranı VIP müşteri çıktı!

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"KORKARAK İŞİMİ YAPTIM"

İddianamede Derya Uluğ'un şu ifadelerine de yer verildi:

"Sahnede olduğum sırada, tam benim önümde bulunan masada Şinasi Samed Türkmen isimli şahsı gördüm ve bunun üzerine güvenlik şefini çağırdım. Bu kişinin rezervasyonunun olup olmadığını sordum. Rezervasyonu olduğunu söylediler. Korkarak işimi yapmaya devam ettim ve sahnede kaldım. 01.30'a kadar masada oturmaya devam etti.

Ben sahneden indikten sonra güvenlik şefi, Türkmen'i mekandan dışarı çıkarmaya çalıştı. Adli kontrol kararı bulunmasına rağmen ısrarla beni takip ederek İzmir'de dahi beni bulmasından dolayı davacı ve şikayetçiyim"