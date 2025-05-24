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Derya Uluğ'un saplantılı hayranı VIP müşteri çıktı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.05.2025 08:56
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Derya Uluğ’un saplantılı hayranı VIP müşteri çıktı!

Şarkıcı Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök'ü tehdit ve taciz eden şahıs tutuklanmıştı. Ünlü şarkıcının korkarak sahnesini bitirdiği konserde saplantılı hayranın 'VIP' müşteri olduğu ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, 3 Mayıs gecesi İzmir'deki konserinde yaşadığı korku dolu anları geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Kendisi ve sevgilisi Asil Gök'ü 1,5 yıldır tehdit ve taciz eden bir kişi olduğunu belirten Derya Uluğ, "Bu gece hayatımın en zor sahnesini yaptım. Yaklaşık 1.5 yıldır Asil'i ve beni tehdit ve taciz eden, defalarca evimize gelen, ettiğimiz şikâyet doğrultusunda mahkeme kararıyla denetimli serbestliği olan, elektronik kelepçesi olan, uzaklaştırması olan, onanmak üzere olan hapis cezası olan şahıs, bugün İzmir'deki sahneme gelip dibimize girdi. Eğlenen insanları tedirgin etmemek için elim ayağım titreyerek, korku içinde konseri tamamladım. Bunca alınmış karara rağmen hâlâ dibimize gelen bu şahıstan dolayı ben ve Asil kendimizi güvende hissetmiyoruz. Bu şahıs normal değil. Daha fazla susmak ve korkmak istemiyorum!" demişti.

Kaynak: SABAHKaynak: SABAH

TUTUKLANDI

Derya Uluğ-Asil Gök çiftinin şikayetçi olması sonrası şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Bu durum üzerine Uluğ, tedbir kararlarının ihlal edildiğini savunarak soluğu savcılıkta aldı. Uluğ'un şikayeti üzerine, saplantılı hayrana "ısrarlı takip" suçundan kamu davası açıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede şahsın bu suçu, konsere VIP rezervasyon yaparak ihlal ettiği kaydedildi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"KORKARAK İŞİMİ YAPTIM"

İddianamede Derya Uluğ'un şu ifadelerine de yer verildi:

"Sahnede olduğum sırada, tam benim önümde bulunan masada Şinasi Samed Türkmen isimli şahsı gördüm ve bunun üzerine güvenlik şefini çağırdım. Bu kişinin rezervasyonunun olup olmadığını sordum. Rezervasyonu olduğunu söylediler. Korkarak işimi yapmaya devam ettim ve sahnede kaldım. 01.30'a kadar masada oturmaya devam etti.

Ben sahneden indikten sonra güvenlik şefi, Türkmen'i mekandan dışarı çıkarmaya çalıştı. Adli kontrol kararı bulunmasına rağmen ısrarla beni takip ederek İzmir'de dahi beni bulmasından dolayı davacı ve şikayetçiyim"

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