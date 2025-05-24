Survivor Pınar Saka ameliyat sonrası son halini paylaştı
Survivor macerası yarım kalan Pınar Saka, adada yaşadığı sakatlık nedeniyle Türkiye'ye döner dönmez ameliyat oldu. Eski yarışmacı, son halini sosyal medyadan paylaştı.
Survivor All Star 2025'te finale sayılı günler kala yarışmadaki yaprak dökümü devam ediyor. Ada macerası sona eren sivri dilli yarışmacı Pınar Saka, elenmesinin ardından aşkını ilan ettiği müzisyen eşi Erhan Seçkin'e ve oğlu Kaan'a kavuşmuştu.
AİLESİNE KAVUŞTU
Pınar, elendikten sonra veda konuşmasında ''3. Survivor'ım. En sevdiğim Survivor olacağını hiç düşünmemiştim. Bu kadar üzüleceğimi düşünmüyordum. Herkese başarılar diliyorum. Çok sevdiğim, çok özleyeceğim arkadaşlarım var. Hepsine sakatsızlık bir final diliyorum.'' demişti.
HASTANEDEN PAYLAŞTI
Yarışma sırasında sakatlık yaşayan Saka, Survivor'a veda ettikten sonra menisküs ameliyatı olmuştu. Instagram hesabından paylaşım yapan Saka, "Çok sevgili doktorum Mustafa Karahan Survivor'da sakatlanan dizimi eskisinden de iyi hale getiriyor" notunu düşmüştü.
Tedavisi devam eden Pınar yeni bir fotoğraf paylaştı. Koltuk değneklerinin dikkat çektiği kareye "Hasta bakıcım bugünlük Minnoş Hanım" notunu düştü.
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