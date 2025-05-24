Survivor Pınar Saka ameliyat sonrası son halini paylaştı

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AİLESİNE KAVUŞTU

Pınar, elendikten sonra veda konuşmasında ''3. Survivor'ım. En sevdiğim Survivor olacağını hiç düşünmemiştim. Bu kadar üzüleceğimi düşünmüyordum. Herkese başarılar diliyorum. Çok sevdiğim, çok özleyeceğim arkadaşlarım var. Hepsine sakatsızlık bir final diliyorum.'' demişti.