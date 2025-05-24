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Ablasını kaybeden Simge Sağın'dan günler sonra ilk paylaşım!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.05.2025 14:20
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Ablasını kaybeden Simge Sağın’dan günler sonra ilk paylaşım!

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ablası Nilay Sağın'ın ardından zor günler geçiriyor. Acı haber sonrası yasa boğulan ünlü isim, günler sonra ablasıyla ilgili ilk sosyal medya paylaşımını yaptı.

Simge Sağın'ın 45 yaşındaki ablası Nilay Sağın, 15 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti. Bir süredir kalp rahatsızlığıyla mücadele eden Nilay Sağın'ın uykusunda vefat ettiği öğrenildi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Şarkıcının ablası Nilay Sağın, 16 Mayıs'ta Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedilmişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

CENAZEDE AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Ablasının tabutuna sarılan Simge Sağın gözyaşlarına boğulmuştu. Ayakta durmakta zorlanan Sağın'a yakınları destek olmuştu.

KONSERDE DUYGUSAL ANLAR

43 yaşındaki ünlü isim, ablasının vefatının ardından ilk konserine çıkmıştı. '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' etkinlikleri kapsamında Mersin'de sahne alan Simge, konserde şarkı söylerken duygusal anlar yaşamıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

GÜNLER SONRA İLK PAYLAŞIM

Ablasının vefatının ardından zor günler geçiren Simge Sağın, sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı. Ablasına sarıldığı bir fotoğrafı Instagram'dan yayımlayan şarkıcı "Ablam" notuna kırmızı kalp emojisi ekledi.

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