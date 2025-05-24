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İdil Bilgen Miss World'de çeyrek finale kaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.05.2025 17:18
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İdil Bilgen Miss World’de çeyrek finale kaldı

Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasının birincisi İdil Bilgen, dünya sahnesinde Türkiye’yi temsil etmek üzere Hindistan’da düzenlenen Miss World yarışmasına katıldı. Bilgen, yarışmada çeyrek finale kalarak tacına bir adım daha yaklaştı.

Miss Turkey 2024 yarışmasının birincisi İdil Bilgen, 72'nci Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil ediyor. 24 yaşındaki tescilli güzel, Hindistan'da düzenlenen yarışmada çeyrek finale kaldı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Miss World'den yapılan açıklamada; "72'nci Dünya Güzellik Yarışması'nın çeyrek finalinde yer alan İdil Bilgen'i tebrik ediyoruz. Gerçek güzelliğin şefkat ve cesarette bulunduğunu kanıtladı" denildi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Böylece İdil Bilgen, Miss World tacına bir adım daha yaklaştı. Yarışmanın finali 31 Mayıs'ta Hindistan'da düzenlenecek.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"ÇOK ANLAMLI ÇOK ÖNEMLİ BİR ÜNVAN"

Öte yandan İdil Bilgen, Miss Turkey yarışmasına katılmasıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Açıkçası ben Türkiye Güzeli seçilmeden önce benim hekim ünvanım oldu. Ben buraya hala bir hekim olarak katılmış oldum ve bu benim kesinlikle ilk ünvanım. Bunu gururla hayat boyu, mesleğim boyunca taşıyacağım.

Türkiye Güzeli ünvanı da bence çok anlamlı, çok önemli bir ünvan. Bunu taşımaktan çok gurur duyuyorum. Ben ikisini birleştirmenin bence bir problem değil, tam tersine çok güzel bir bütün olduğunu düşünüyorum."

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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