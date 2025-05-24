Soluğu Maldivler’de aldı! Hadise’den peş peşe paylaşımlar!

Havaların ısınmasıyla birlikte sıcak destinasyonlarda tatil hareketliliği başladı. Güneşin ve denizin tadını çıkarmak isteyenler soluğu sahil beldelerinde alırken, sezonun ilk tatilcileri her zamanki gibi ünlü isimler oldu.

Hadise'nin eski aşkı yönetmen Şenol Sönmez / Kaynak: Sosyal medya