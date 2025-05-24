24 Mayıs 2025, Cumartesi
Haberler Magazin Haberleri Soluğu Maldivler'de aldı! Hadise'den peş peşe paylaşımlar!

Soluğu Maldivler'de aldı! Hadise'den peş peşe paylaşımlar!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.05.2025 13:08
ABONE OL
Soluğu Maldivler’de aldı! Hadise’den peş peşe paylaşımlar!

Şenol Sönmez ile yaşadığı ilişkiyi sonlandıran Hadise, Maldivler'e tatile gitti. Yaz sezonunu açan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla gündem oldu.

Havaların ısınmasıyla birlikte sıcak destinasyonlarda tatil hareketliliği başladı. Güneşin ve denizin tadını çıkarmak isteyenler soluğu sahil beldelerinde alırken, sezonun ilk tatilcileri her zamanki gibi ünlü isimler oldu.

Hadise'nin eski aşkı yönetmen Şenol Sönmez / Kaynak: Sosyal medyaHadise'nin eski aşkı yönetmen Şenol Sönmez / Kaynak: Sosyal medya

Şenol Sönmez ile yaşadığı ilişkiyi sonlandıran Hadise, soluğu Maldivler'de aldı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Ünlü şarkıcının "Plaj, lütfen" notuyla paylaştığı kareler, takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Fit görüntüsüyle dikkat çeken ünlü şarkıcı, hayranlarından tam not aldı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör