Soluğu Maldivler'de aldı! Hadise'den peş peşe paylaşımlar!
Şenol Sönmez ile yaşadığı ilişkiyi sonlandıran Hadise, Maldivler'e tatile gitti. Yaz sezonunu açan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla gündem oldu.
Havaların ısınmasıyla birlikte sıcak destinasyonlarda tatil hareketliliği başladı. Güneşin ve denizin tadını çıkarmak isteyenler soluğu sahil beldelerinde alırken, sezonun ilk tatilcileri her zamanki gibi ünlü isimler oldu.
Şenol Sönmez ile yaşadığı ilişkiyi sonlandıran Hadise, soluğu Maldivler'de aldı.
Ünlü şarkıcının "Plaj, lütfen" notuyla paylaştığı kareler, takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.
Fit görüntüsüyle dikkat çeken ünlü şarkıcı, hayranlarından tam not aldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞKUR kamu alımı ilanları güncellendi | 50- 60 - 70 KPSS puanı ile personel alımı yapılacak
- Emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı 2025? || 4/A, 4/B, 4/C emekli ve memur maaşı ne zaman yatacak?
- LGS sınavı ne zaman 2025? LGS giriş belgesi açıklandı mı?
- Hafta sonu hava nasıl olacak? Çöl tozu geliyor! Bu bölgeler dikkat: Sağanak alarmı verildi | 24 Mayıs hava durumu
- Sessiz kalır sanma, fırtına gibiler! En sinirli ve gergin burçlar
- Gözün ilk hangi renge takıldı? Seçimin kişiliğinin gizli taraflarını ortaya koyuyor 🎯
- 🏀 Final Four’da Dev Kapışma! Fenerbahçe - Panathinaikos AKTOR maçı ne zaman, hangi kanalda?
- AUZEF bahar dönemi bitirme sınavı ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav giriş belgesi açıklandı mı?
- Dünyanın en lezzetlisi seçilen Türk yemeği bakın hangisi oldu!
- 23 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu | Tatil hazırlığı başladı: bu fiyatlar kaçmaz! Tesettür mayo, güneş kremi, plaj çantası
- Hafta sonu sınav var mı, 2025 e-YÖKDİL sınavı ne zaman? ÖSYM e-YÖKDİL sınavı giriş belgesi erişime açıldı
- 2025 STS-Öğretmenlik sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama ekranı