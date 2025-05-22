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Saruhan Hünel'in anne acısı! "Size kavuşacağım anı bekleyeceğim"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.05.2025 12:57
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Saruhan Hünel’in anne acısı! Size kavuşacağım anı bekleyeceğim

Oyuncu Saruhan Hünel ve şarkıcı sunucu Aslı Hünel'in annesi Şükran Hünel hayatını kaybetti. Hünel kardeşler, anneleri Şükran Hünel’i son yolculuğuna uğurladı. Ünlü isim, annesinin vefatından sonra yazdığı mesajla takipçilerini duygulandırdı.

Ünlü sunucu Aslı Hünel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, uzun zamandır yoğun bakımda tedavi gören annesi Şükran Hünel'in vefat ettiğini açıkladı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Annesinin vefatının ardından duygusal bir mesaj paylaşan Aslı Hünel, "Annem gücüm dünyam hem anam hem nazlı kızım benim aşkım seni kalbimin en derinlerde tüm hücrelerime kadar seviyorum. Senin olmadığın bir dünyayı düşünemiyorum ben ama sen yaptığın iyiliklerle ,sürprizlerle, esprilerinle, merhametinle dokunduğun kalplerde o kocaman yüreğinle yaşamaya devam edeceksin. Annem babamla kavuştunuz seni babam karşılayacak orda annem sonra yeniden kavuşacağız bu sadece kısa bir ara dinlen ben gelene kadar annem çünkü bu hastalıklar seni çok yordu güzel anam dinlen huzurla." dedi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

CENAZEDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Vefat eden Şükran Hünel, 21 Mayıs'ta son yolculuğuna uğurlandı. Aslı Hünel ve ağabeyi Saruhan Hünel cenazede gözyaşlarını tutamadı. Dün düzenlenen cenaze töreninde taziyeleri gözyaşları içinde kabul eden Hünel Kardeşler, ayakta durmakta güçlük çekti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Annesinin ölümüyle yıkılan başarılı oyuncu Saruhan Hünel, sosyal medya hesabından annesiyle ilgili duygulandıran bir paylaşım yaptı.

''MEKANIN CENNET OLSUN ANNEM''

Anne acısı yaşayan Hünel, mesajında; ''Güzeller güzeli gülüşleri olan canımın içi anacığım, bu yaşa gelsem de göbek bağından bağlı olan ben parçamı kaybettim. Herkesin yardımına koşan, kimin derdi varsa ona ortak olan, neyi varsa paylaşan güzel yürekli anam, her fotoğrafımız da beni sımsıkı tutan anam. Sana ve babama kavuşacağım anı heyecanla bekleyeceğim. Seni çok seviyorum. Mekanın cennet olsun güzel gözlü annem.'' ifadelerini kullandı.

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