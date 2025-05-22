Saruhan Hünel'in anne acısı! "Size kavuşacağım anı bekleyeceğim"

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Annesinin vefatının ardından duygusal bir mesaj paylaşan Aslı Hünel, "Annem gücüm dünyam hem anam hem nazlı kızım benim aşkım seni kalbimin en derinlerde tüm hücrelerime kadar seviyorum. Senin olmadığın bir dünyayı düşünemiyorum ben ama sen yaptığın iyiliklerle ,sürprizlerle, esprilerinle, merhametinle dokunduğun kalplerde o kocaman yüreğinle yaşamaya devam edeceksin. Annem babamla kavuştunuz seni babam karşılayacak orda annem sonra yeniden kavuşacağız bu sadece kısa bir ara dinlen ben gelene kadar annem çünkü bu hastalıklar seni çok yordu güzel anam dinlen huzurla." dedi.