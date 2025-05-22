Faruk Sabancı sevgilisi Esra Bilgiç için imaj değiştirdi

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EVLİLİK SORUSU!

Öte yandan sevgilisi Esra Bilgiç için bıyık bırakan Faruk Sabancı aynı gece evliliğe sıcak baktığını da açıkladı.

Sabancı, "Evlenmek istiyor mu" şeklindeki sorulara gülerek, "Tabii ki doğru zamanda. Tabii ki ben de yuva kurmak istiyorum" karşılığını verdi.