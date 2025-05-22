Faruk Sabancı sevgilisi Esra Bilgiç için imaj değiştirdi
Sabancı ailesinin DJ'i Faruk Sabancı, son dönemde özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Esra Bilgiç’le yaşadığı ilişkiyle magazin gündeminden düşmeyen Sabancı, bu kez imaj değişikliğiyle şaşırttı.
Ünlü DJ ve prodüktör Faruk Sabancı, güzelliği ve oyunculuğuyla adından söz ettiren Esra Bilgiç ile yaşadığı aşkla magazin dünyasının odağında...
Faruk Sabancı, dün gece kameralar karşısına çıkarak yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekti. Bıyık bırakan Sabancı, bu değişikliği esprili bir şekilde "Bana Malkoçoğlu Faruk diyebilirsiniz" sözleriyle duyurdu.
2. Sayfa'da yer alan habere göre; bıyık bırakan Sabancı "Yorumlara açığım beğenenler oluyor beğenmeyenler oluyor. Sıkılana kadar bakalım" dedi.
Faruk Sabancı, "Esra Hanım beğendi mi?" sorusuna şöyle karşılık verdi: "Onun önerisiyle bıraktım zaten. 'Bıyık sana gider' dedi!"
EVLİLİK SORUSU!
Öte yandan sevgilisi Esra Bilgiç için bıyık bırakan Faruk Sabancı aynı gece evliliğe sıcak baktığını da açıkladı.
Sabancı, "Evlenmek istiyor mu" şeklindeki sorulara gülerek, "Tabii ki doğru zamanda. Tabii ki ben de yuva kurmak istiyorum" karşılığını verdi.
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