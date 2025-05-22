Guns N’ Roses'un İstanbul'a geliyor! Türk mutfağından özel menü talebi!
Dünyaca ünlü rock müzik grubu Guns N' Roses, 2 Haziran'da İstanbul’da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Konser öncesi hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, grubun dev prodüksiyonuna ait ekipmanlar tam 13 TIR’la yola çıktı. Efsane grubun İstanbul konseri öncesinde kulis talepleri ise şaşırttı.
Rock müziğin efsane gruplarından Guns N' Roses, Avrupa turnesi kapsamında, 32 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak. BKM organizasyonuyla gelecek grup 2 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda konser verecek.
13 TIR dolusu ekipman yola çıkarken, sahne arkası kurulumda 350 kişilik teknik ekibin çalışacağı öğrenildi. Hazırlık sürecinde kullanılacak kablo ise 150 km'yi aştı.
Grubun solisti Axl Rose, kulisin tamamen siyah dekore edilmesini isterken özel bir menü sipariş etti.
32 yıl sonra aynı stadyumda yeniden sahne almaya hazırlanan Amerikan rock grubu, kuliste imambayıldı, lahmacun, kebap, zeytinyağlı sarma, içli köfke ve baklava gibi Türkiye'ye özgü lezzetler istedi.