Saplantılı hayranı tutuklanmıştı! Derya Uluğ günler sonra konuştu
Şarkıcı Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök'ü tehdit ve taciz eden şahıs tutuklanmıştı. Ünlü isim, günler sonra konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.
"Yansıma", "Canavar", "Okyanus" ve "Kanunlar gibi" şarkılarla tanınan şarkıcı Derya Uluğ, birkaç hafta önce İzmir'deki konserinde yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabında anlatmıştı.
Kendisi ve sevgilisi Asil Gök'ü 1,5 yıldır tehdit ve taciz eden bir kişi olduğunu belirten Derya Uluğ, "Bu gece hayatımın en zor sahnesini yaptım. Yaklaşık 1.5 yıldır Asil'i ve beni tehdit ve taciz eden, defalarca evimize gelen, ettiğimiz şikâyet doğrultusunda mahkeme kararıyla denetimli serbestliği olan, elektronik kelepçesi olan, uzaklaştırması olan, onanmak üzere olan hapis cezası olan şahıs, bugün İzmir'deki sahneme gelip dibimize girdi. Eğlenen insanları tedirgin etmemek için elim ayağım titreyerek, korku içinde konseri tamamladım. Bunca alınmış karara rağmen hâlâ dibimize gelen bu şahıstan dolayı ben ve Asil kendimizi güvende hissetmiyoruz. Bu şahıs normal değil. Daha fazla susmak ve korkmak istemiyorum!" demişti.
Derya Uluğ-Asil Gök çiftinin şikayetçi olması sonrası şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
YENİ AÇIKLAMA
Gazete Magazin'in haberine göre; Derya Uluğ, haftalar sonra olayla ilgili konuştu ve yaşadıklarını anlattı. Ünlü şarkıcı, "Hatırlamak istemediğim, hiç konuşmak istemediğim, gerçekten bana travma olan bir geceydi. Bir daha inşallah tekrarını yaşamayız" ifadelerini kullandı.
Uluğ, sözlerini "Sadece bizim için değil. Bu tarz hoş olmayan durumları yaşayan, tehdit altında olan herkesin bir daha bunları yaşamamasını diliyorum. Üzücü, tedirgin edici bir süreç. Asil ile birlikte yaşayanları da çok fazla anladığımız bir süreç oldu. Umuyorum dersini alır, bu tarz caydırıcı cezalar alırlar ve onlara da ders olur" diyerek noktaladı.
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